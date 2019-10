Xeneize & Marcelo Daniel: el superclásico de bebés se juega en San Juan

Que la pasión por el fútbol no tiene límites, no hay dudas. Algunos venden hasta lo que no tienen por viajar a ver al club de sus amores y hay otros que llevan el fanatismo grabado en la piel. También están aquellos que hacen trascender ese sentimiento que los domina a través de sus hijos. Este último sería el caso de José Moyano y Luciano Barrios, dos sanjuaninos que bautizaron a sus bebés con nombres especiales, simbólicos y muy vinculados a Boca y a River.

“Soy fanático de Boca, amo a Boca y quiero que mi hijo esté relacionado al club”, dice orgulloso el papá de Dylan Xeneize, de 11 meses, quien vive en Villa Krause. José (34), quien trabaja en una fábrica de pasas en Pocito, decidió nombrar a su hijo con el reconocido apodo que reciben los de la Ribera. “Hasta último momento estuve negociando con mi esposa. Yo quería Xeneize como primer nombre, pero ella no lo aceptaba. Entonces quedó como segundo”, agrega entre risas.

Otra historia similar es la de Luciano, “un enfermo y fanático de River” que pasó el límite de la cordura al bautizar a su bebé con el nombre Franco, por Armani, y Marcelo Daniel, por el “Muñeco” Gallardo. “Le puse el nombre completo de Gallardo porque es un referente grande de River. Por suerte mi mujer lo aceptó, pero hasta Franco Marcelo Daniel. Le dije de ponerle Gallardo, pero no le gustó”, cuenta el muchacho

Los pequeños tienen historias particulares e insólitas. Por ejemplo, el padrino de Xeneize es fanático de River y tiene un hijo al que llamó Enzo Ariel , por Francéscoli y Ortega. “Mis amigos y familiares de Boca están re contentos, me felicitaron. Y los de River, incluso el padrino, también. Hay respeto”, expresa Moyano.

Mientras que Marcelo Daniel nació el mismo día que el Millo se consagró campeón de la Recopa ante Paranaense. De hecho, la mamá de la criatura de 4 meses estaba con trabajo de parto cuando el papá miraba la final en uno de los pasillos del hospital. “Cuando Suárez hace el tercer gol, el bonito estaba por nacer. No pude ver cuando River levantó la Copa porque ya estaba en el quirófano”, señala Luciano.

Pálpitos de la semifinal de Copa Libertadores

Ambos con las pilchas de Boca y River sueñan con festejar el 22 de octubre el pase a la final de la Copa Libertadores. Están confiados, uno en Alfaro y otro en Gallardo. “Ganamos 1 a 0 e el Monumental, y 2 a 0 en la Bombonera”, asegura José, papá de Xeneize. Mientras que Luciano, papá de Franco Marcelo Daniel, manifiesta “pasa River, victoria en nuestra casa y después en la de ellos”.

Mirá el video.