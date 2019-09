River: el amor eterno del Flaco Spinetta

No se discute que Luis Alberto Spinetta es uno de los artistas más importantes en toda la historia del rock argentino. Desde este domingo por la noche, con el estreno de su Bios en la tele, pasó a estar en boca de muchos en las redes sociales, al punto de volverse Trending Topic. Y por eso repasamos su amor por River y su vínculo con el fútbol...

El Flaco fue hincha de River toda su vida. Su familia vivía en Núñez, a pocas cuadras del Monumental, inaugurado en 1938, 12 años antes de su nacimiento. Allí creció y se desarrolló su pasión por el fútbol y sobre todo por la música, el arte que lo convirtió en un ser eterno.

Fue un hombre identificado con River quien le regaló a Luis su primera guitarra, con la cual compuso sus primeras canciones, como por ejemplo 'Barro tal vez', creada por él a los 15 años y regrabada para su disco 'Kamikaze', de 1982. ¿De quién se trató? José 'Machín' Gomezza, vecino de la familia, socio fundador de la Banda y masajista de La Máquina. Incluso en el libro Spinetta: crónica e iluminaciones, que escribió junto a Eduardo Berti, el Flaco contó que lo llevó a la cancha y hasta a las concentraciones. Igual, no odiaba a Boca: “No, en absoluto. Mi mamá era de Boca y uno a la vieja le respeta cualquier cosa”.

El amor del Flaco por el fútbol ha quedado explícito en dos canciones, 'El anillo del capitán Beto' y 'La bengala perdida'. De todos modos, si bien el primero de los dos temas dice en una de sus estrofas 'y un banderín de River Plate...', según él mismo no fue pensado como un homenaje directo al Beto Alonso. “Es un mito que ayudó a crear Juan Alberto (por Badía) y está bien que así sea, porque el Beto se merece eso y mucho más. Una sinfonía”, le ha comentado a El Gráfico en una nota publicada en 1989. Y sobre el segundo, ha contado: “Un día me encontré un hotel con los muchachos de la barra de Rosario Central y uno de ellos me dijo: 'Flaco, antes de morirte, tenés que hacer una canción de las barras bravas'. Y la hice”.

En esa misma nota con El Gráfico, tiró una frase bien a su estilo, frontal y sin disfrazar lo que tenía para decir: “No me considero el prototipo del hincha de River. Es demasiado cómodo. Si gana, está todo bien. En cambio si pierde, todo es una porquería asquerosa. Me van a matar, pero me parece mejor hinchada la de Boca. Pierdan o ganen, los monitos están siempre ahí gritando por el equipo”.

¿Y qué pensaba del fútbol como deporte? “Es un arte mayor. El murmullo del público, la cancha, la gente, la pelota, los jugadores, todo eso solamente es superado para mí por un escenario. El buen fútbol, el fútbol bien jugado, es un regocijo y representa una manera de expresarse, la armonía del cuerpo, la manera de encarar el espacio. Soy muy respetuoso de los jugadores que están ahí ganándose el pan en una cancha, por eso me hacen mal algunas actitudes, por ejemplo cuando la gente los insulta. Recuerdo que durante el Mundial del ’78, un espectador a mi lado lo insultaba a Luque. Y el pobre Luque estaba ahí matándose con un hermano muerto, el brazo y la nariz rota. Sentía una indignación que me dieron ganas de llorar, una indignación en el fondo de mi ser”.