Por qué Lampard sigue enojado con Bielsa y no quiere que lo premien

¿De dónde viene la bronca de Frank Lampard con Marcelo Bielsa? Algunos recordarán el episodio de principio de 2019, cuando apenas habían pasado unos días de enero, un espía enviado por el Loco fue descubierto en el entrenamiento a puertas cerradas del Derby County, que por entonces dirigía Lampard.

"Es cierto, es real. El responsable de que esa persona estuviera soy yo. Hay una serie de precisiones que necesito dar, no importa si creo si eso es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente con que Lampard y Derby Country se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente. Hablé con Lampard y él me hizo saber que entendía que yo había transgredido el fair play. Yo pienso distinto, pero lo que importa es lo que piensan él y Derby County", explicaba Bielsa tras la insólita situación por la que la liga inglesa le inició una investigación y luego sancionó al club.

Tiempo después se volvieron a enfrentar y el inglés dejó en claro que no fue algo que hubiese quedado solucionado: "No me pidió disculpas, pero tampoco yo se las pedí".

Es que el pasado lunes a Marcelo, en el marco de la elección de The Best 2019 ganado por Lionel Messi, le dieron un premio al "Fair Play (juego limpio)" por haberse dejado hacer un gol ante el Aston Villa ya que el de Leeds había llegado tras no tirar la pelota afuera mientras un rival estaba en el piso: fue empate 1-1. "No se lo regalamos, se lo devolvimos", explicaría luego el DT rosarino.

Al finalizar la temporada, el Derby County de Lampard le ganó la final por el ascenso al Leeds de Bielsa y, luego de eso, Frank llegó al Chelsea para ocupar el lugar del saliente Maurizio Sarri. En la conferencia de prensa previa al partido contra Brighton le preguntaron por el premio Fair Play a Bielsa y respondió: "Es extraño y creo que no es justo que les concedan este reconocimiento el mismo año en el que protagonizaron el Spygate (Caso de espionaje). No sé quiénes votan en estos premios, pero todo el mundo sabe lo que sucedió, se cambiaron las reglas y el Leeds fue sancionado por ello", afirmó el ex número 8 de Les Blues.

¿Algo más? "Me dio risa. Creo que es inapropiado y pensaba que era ironía que obtuvieran un premio al juego limpio después de esto. Que le dejaran al Aston Villa marcar el gol solo equilibra la balanza por lo que había sucedido. Me parece extraño que lo hayan ganado", añadió el técnico del Chelsea. Parece que no hay manera de que el inglés se olvide de los espías que le mandó el Loco...