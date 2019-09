El Burrito Ortega, con los tapones de punta en la previa del Superclásico: mirá lo que dijo

El nombre de Ariel Ortega es sinónimo de River. El Burrito, de 45 años, ganó siete títulos con la camiseta del Millonario y regó de gambetas y goles los estadio de Argentina con la banda cruzada en el pecho. Hoy, el ex delantero sigue ligando al club: juega en el equipo senior y aporta su experiencia en las divisiones inferiores. “Hago lo que me gusta, trabajo con los chicos y viajo mucho al Interior con las filiales”, comentó, en una entrevista que le brindó al programa de La Página Millonaria. Allí, palpitó el cruce por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca, que comenzará el martes, a las 21.30, en el Monumental.

“Es hermoso, genera una ansiedad terrible, porque todo el tiempo te preguntan qué va a pasar, como si uno supiera, ja. Mi hijo es fanático de River y quiere ir, y todo el país piensa en ese partido, es algo lindo y ojalá River pueda ganar y pasar la serie”, prologó. “Como jugador, lo más lindo es el Superclásico, más en una semi de Libertadores; no pasa siempre y estos chicos lo tienen que aprovechar, aparte están en un gran momento, juegan muy bien, es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino. River tienen todas las posibilidades de pasar esta fase”, subrayó el jujeño, que disputó tres Mundiales con la Selección.

Tanta confianza tiene en los dirigidos por su ex compañero Marcelo Gallardo que no le hizo ruido cuando el tránsito de los dos equipos en la Copa los volvió a enfrentar, luego del triunfo del Millonario en la Superfinal de Madrid, en la edición 2018. “Si me dan a Boca diez veces, dámelo diez veces, más con lo que pasó, si en este momento River pasa otra vez, los matás a los hinchas de Boca, se mueren. Hablo con chicos que son fanáticos y no quieren jugar, los enterrás. Son hermosos partidos para ver, esto no lo genera ningún partido del mundo”, sorprendió con la sentencia.

Respecto a lo sucedido en el Santiago Bernabéu el 9 de diciembre pasado, comentó: “No hubo promesas por la final de Madrid, había confianza, fe, y ahora también tengo mucha fe, creo mucho en el plantel. Grité más el gol de Juanfer (Quintero), el 2-1, que el del Pity (Martínez), ahí fue el desahogo, con ese gol se ganó el partido. El tercero fue el broche de oro”.

¿Le gustaría a Ortega jugar en el River de Gallardo, que ya ostenta diez estrellas desde 2014 hasta la actualidad? “En los equipos en los que me tocó jugar siempre fui titular, y me hubiera entendido muy bien con los que están ahora. Con Scocco, Pratto, Quintero... Con Nacho jugué en Newell’s; él recién empezaba, ya asomaba como lo que es ahora, un gran goleador. Me encanta, lo quiero mucho, estuvo sufriendo estas lesiones, pero es muy importante y le va a dar muchas cosas a River”, concluyó.

Y, para terminar, dejó una frase que endulzó los oídos de los hinchas: “Si yo pudiese volver el tiempo atrás, no me hubiese ido nunca de River. Hubiese hecho toda mi carrera en el club. Pero el fútbol tiene muchos intereses y te acarrean a irte”.

Fuente: Infobae