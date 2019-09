Messi habló de la vuelta de Maradona y del sueño de jugar en Newell's

Luego de ganar por primera vez el premio The Best, Lionel Messi brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA en la que habló de los galardones recibidos en su carrera, pero también de sus próximos objetivos, de Lionel Scaloni, de Maradona y de su sueño de jugar en Newell's.

"Estoy muy contento de poder recibir este premio. Pero como siempre digo, para mí los premios individuales son una cosa secundaria, lo principal es lo colectivo", comenzó diciendo la Pulga, a tono con el discurso que dio a la hora de recibir el The Best.

Pensando en la temporada que acaba de empezar, con la Champions League y la Copa América 2020 en el horizonte, Leo destacó que todos los objetivos son principales. "Hace cuatro años que no ganamos la Champions. Tenemos muchas ganas de volver a ganarla. Pero somos conscientes de que si no estamos bien en el día a día, no lo vamos a conseguir. Y luego la Copa América, tener una oportunidad de intentarlo una vez más después de tantas me genera muchísimas ganas. Esa Copa me genera muchísima ilusión", explicó.

Con respecto a Lionel Scaloni, ratificado como DT de la Selección, Leo consideró que "es un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe ver el fútbol, y sobre todo que lo transmite muy bien. Es fácil entenderlo, es efectivo y maneja muy bien los grupos. Creo que fue un acierto que lo dejen fijo y que pueda dar la tranquilidad que se necesita para trabajar en la Selección".

Y hablando de entrenadores, a Messi le preguntaron por la vuelta de Maradona al fútbol argentino. "Sí, lo vi", reveló, y aseguró que "me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el futbol argentino, donde creo que tiene que estar".

Finalmente, ante este rutilante regreso de Maradona, el crack del Barcelona fue consultado si él también piensa en volver al país, donde nunca jugó profesionalmente, y dijo que "sí, siempre lo dije. Es un sueño de chiquito poder jugar en el fútbol argentino, jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo 3 hijos".

Fuente: MDZ