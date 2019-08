Ex Boca, picante: “Al descenso, jamás. Esa mancha no se borra”

Luciano Acosta ya va por su cuarto año en la MLS, en el DC United. Sin embargo, su amor por Boca no entiende de distancias. El volante, que debutó de la mano de Carlos Bianchi y que jugó 28 partidos en la Primera en 2014 antes de pasar a Estudiantes de La Plata por un año, mantiene su fanatismo intacto. Y al recordar cómo vivía los Superclásicos con River, afirmó: “Esos partidos los jugás como un hincha: te tirás al piso, lo querés ganar, querés chocarlos a los de River, querés pasarlos por encima... Así lo vivía yo cuando me tocaba jugar”.

Y en charla con Punto Boca (AM 1440), tiró una respuesta picante ante consulta sobre qué elegía, si perder la final de la Copa Libertadores en Madrid o irse al descenso de local. “Al descenso jamás, nunca. Esa mancha no se borra nunca más, ja”, remarcó.

Además, chicaneó a su compañero Júnior Moreno, y de paso, a los fanáticos del Millonario: “Hay un venezolano que se hace el hincha de River, pero es típico hincha de River, esos que salen cuando ganan algo, pero nada más, ja”.

Por otra parte, sobre un hipotético retorno, comentó: “Obvio que pienso en volver. Si Leo (Paredes) vuelve. Me llama y me dice: 'Volvete que jugamos juntos', dejo todo. No hay problema”.



Fuente: Olé