Traverso le respondió a Pinino y dijo: “Si Boca tiene la mochila de Madrid, River tiene la de la B”

Después de un martes agitado, en el que se convirtió en tendencia por haber dicho que el ex árbitro colombiano Oscar Ruiz "era uno más de nosotros", refiriéndose a los pitos en la Copa Libertadores e Intercontinental del 2000, el ex defensor de Boca Cristian Traverso pidió aire para aclarar que la frase había sido sacada de contexto y cuestionar el trabajo de parte del periodismo, al que consideró "corrupto" y "anti-Boca". Pero Traverso no se quedó ahí y, caliente tras haber escuchado a Pinino Mas decir que en Boca "ven la casaca de River y se cagan todos", se metió de lleno en el superclásico.

"Boca tiene historia. Si ellos, en su momento, con su Máquina, no ganaron Copa Libertadores (NdeR: refiriéndose al histórico equipo de River que perdió la final del 66) es porque bien se ganaron el apodo de Gallinas. Yo no voy a discutir con un ídolo de la otra institución que no ganó una Copa Libertadores. Yo voy a discutir con alguien que la haya ganado y que sienta", arrancó el ex defensor xeneize en Fútbol 910, por Radio La Red. Y siguió: "Que la disfruten (la Copa Libertadores que River ganó en Madrid), la tienen bien merecida, pero lo pasado no se puede olvidar: ese año que jugaron en la B no se puede olvidar. Entonces quieran poner el mote que le quieran poner ahora, no hay problema. ¿Son mejores? Te lo tomo. Nosotros tenemos coraje y las pelotas bien puestas para ir a la cancha de River y afrontar lo que venga, porque esto es Boca".

Para Traverso no hay que mezclar los tantos. Una cosa es lo que ocurrió en el pasado y otra muy distinta es lo que se viene. Por eso remarcó que "lo de la mochila de Madrid no lo quiero escuchar más porque ya pasó, si no también River saldría a jugar con la mochila de la B". Y en ese sentido continuó: "Yo quiero ir a la cancha de River a jugar y quiero bancarme la que venga en cuanto a las cargadas, a la final. La perdimos, sí, listo, ya pasó. Ellos ganaron la final, y también se fueron al descenso".

Fuente: Olé