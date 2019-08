¿Qué pasa con Messi en el Barcelona?

Lionel Messi quedó afuera de la lista de concentrados del Barcelona para enfrentar el domingo al Betis en el Camp Nou. El rosarino no participó de la práctica de este sábado por la mañana junto a sus compañeros y el entrenador Ernesto Valverde decidió no incluirlo en la nómina de jugadores que irán en busca de la primera victoria "Blaugrana" en el certamen.

El rosarino había trabajado a la par de sus compañeros desde el martes y parecía totalmente recuperado del desgarro que había sufrido al regreso de sus vacaciones, el cual lo había marginado de los primeros partidos de la temporada con su club. De hecho, se estimaba que este sábado recibiría el alta médica y que, al menos, iría al banco para jugar unos minutos ante el conjunto andaluz.

Sin embargo, Messi hoy no entrenó de manera normal y trabajó por su cuenta en el gimnasio, ultimando detalles de su recuperación. Al no estar en su plenitud física, el DT prefirió cuidarlo y esperarlo algunos días más.

En conferencia de prensa, Valverde había anticipado que no apelaría al argentino "si no está al cien por ciento". Había considerado que utilizarlo cuando aún no está en condiciones podría significar "un paso atrás" en su recuperación.

La baja de Messi se trata de una mala noticia para el Barcelona, que necesita de su máxima estrella para buscar la recuperación luego de haber sufrido una inesperada derrota en el primer partido de la Liga. En el debut, el elenco "Blaugrana" sufrió una derrota por 1-0 ante Athletic Bilbao en condición de visitante, por lo que el domingo intentará sumar sus primeros tres puntos del certamen en casa.

Fuente: Infobae