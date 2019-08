Rugby: con la calculadora en mano, los equipos sanjuaninos definen su suerte en el Regional

Sin respiro y con el cansancio a cuestas de una dura competencia, los equipos de la provincia se juegan gran parte de su suerte en las próximas tres semanas. Universidad, San Juan RC, Huazihul SJRC y Jockey RC encaran el último tramo decisivo en Top 8 y Copa Plata.

La meta en alcanzar cuatro partidos en seis jornadas parece accesible para uno y complejo para otros. Sin embargo, los clubes sanjuaninos están en carrera para seguir compitiendo en las principales categoría de la región. Además, es crucial la obtención de puntos bonus ofensivo (tres tries o más de diferencia) o defensivos (perder por siete tantos o menos).

Los Patos no tienen margen de error. Los dirigidos por Héctor Gómez deben ganar todos los encuentros así no depende de nadie. Para concretarlom deberán superar al Piuquén en Santa Lucía, a Neuquén RC y CBM en el anexo de la UNSJ. La Uni tuvo un brillante Top 8 en el primer semestre ya que siempre estuvo entre los tres primeros lugares pero no pudo clasificarse al TDI porque perdió en el partido decisivo ante Liceo RC en Bermejo.

San Juan RC busca quedar en el Top 8

San Juan RC debe cosechar dos triunfos de los tres encuentros restantes. El primero será el clásico sanjuanino en su reducto. Luego debe viajar a Mendoza para visitar a Chacras. Cerrará la participación de zona de grupo en la Patagonia ante el Azul neuquino. Los dirigidos por Gabriel Filizzola tienen un buen colchón de puntos que le permite soñar con adjudicarse la plaza pero no debe descuidarse.

En copa Plata, Huazihul SJRC vive un presente más que agradable. Las tres victorias conseguidas en igual cantidad de presentaciones lo lleva a estar a un paso de confirmar su presencia en la categoría para la próxima temporada. El próximo sábado visita a Banco RC; después a San Luis para jugar ante Mercedes. El último, lo juega en tierras cacique ante San Jorge RC de San Rafael.

Por el lado del Jockey RC tiene un panorama bastante óptimo. Es la grata revelación del certamen y depende de sí mismo para confirmar el ascenso. El camino que le queda por recorrer será el próximo domingo en casa ante Rivadavia RC de Mendoza. En la 5ª, se trasladará a San Rafael para enfrentar a Belgrano RC. En la última, será a todo o nada ante Universitario mendocino, quienes entre los dos dirimirán quien asegura una plaza y quien debe pelear por evitar el descenso.

Universidad y el desafío en quedar en Oro

El club de Rivadavia tiene un plus más ya que en caso de no quedar entre los primeros cinco. Jugará un partido único denominado reválida ante San Jorge RC. Este último club tiene un presente más que preocupante porque hilvanó dos derrotas en tres presentaciones.

El destino está en sus manos y eso es una noticia más que positiva. Plantear los encuentros más cerebrales será la llave del éxito para poder estar en la temporada 2020 en las dos principales categorías del certamen en el que participan equipos de Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro y Neuquén.