Vóley: con la presencia de sanjuaninos, Argentina cayó en su segunda presentación

La segunda presentación de la Selección Argentina en el Mundial Sub 19 Masculino en Túnez fue con derrota, este jueves a manos de Egipto en cuatro sets. Manuel Armoa estuvo desde el arranque aportando 7 puntos, mientras que Lucas Ibazeta aportó los suyo desde el banco de suplentes con 3 tantos.

Los chicos perdieron con parciales de 25-23, 25-16, 21-25 y 25-12, frente a un rival que, en su debut, había derrotado a Alemania en cinco sets. Egipto se ubicó entonces de momento en la primera posición de la zona, con 2 triunfos y 5 puntos, mientras que Argentina quedó con récord 1-1 y 3 unidades.

El subcampeón africano de 2018 hizo la principal diferencia desde su estructura ofensiva, con 10 puntos más que Argentina por esa vía (47 a 37) y con dos baluartes en el goleo: el capitán y punta Elhossiny y el opuesto Marawan, autores de 20 y 17 anotaciones respectivamente. Egipto también bloqueó más (11 a 7 la diferencia) y erró menos que la Argentina (23 puntos entregados contra 30 de la celeste y blanca).

Lo mejor de la Selección se vio en el tercer set, el del descuento. Argentina salió de entrada con Luciano Aloisi en el armado y Sergio Acosta como opuesto, pero sobre todo fue fundamental la labor de Tomás Capogrosso en este set: de los 14 puntos con los que terminó el partido, 9 fueron en este pasaje. Así y todo, no alcanzó para la remontada en el global.

El próximo escollo de la Selección será Alemania, que luego de la citada derrota ante Egipto en el debut, este jueves afrontó su fecha libre, lo que implica que llegará al duelo ante Argentina solamente con un punto y una campaña de 0-1.

Argentina: Pablo Urchevich (1), Wilson Acosta (8); Rodrigo Soria (8), Agustín Gallardo (3); Tomás Capogrosso (14), Manuel Armoa (7). Líbero: Tobías Scarpa. DT: Pablo Rico. Ingresaron: Luciano Aloisi (2), Sergio Acosta (5), Valentino Vidoni (2), Ramsés Cascu (-), Lucas Ibazeta (3).

Egipto: Anas Mohamed (4), Marawan Elnaggar (17); Omar Deigham (7), Yossef Noser (7); Abdelrahman Elhossiny (20), Eyad Mohamed (11). Líbero: Ibrahim Raslan. DT: Hassan Elhossary. Ingresaron: Ahmed Abdelazim (-), Mohamed Eloraby (-).

Mundial Sub 19 Masculino – Primera ronda

Argentina vs México 3-1

Argentina vs Egipto 1-3

Viernes 23/8 9.00 Argentina vs Alemania

Domingo 25/8 9.00 Argentina vs Japón