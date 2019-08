Cristiano, rendido ante la evidencia: elogió a Messi y le hizo una invitación

La rivalidad entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo está concentrada en los terrenos de juego. De la línea de cal hacia afuera, ambos mantienen una correcta relación que les permite disfrutar al uno del otro y también viceversa. Esta vez, el portugués volvió a manifestar su admiración por el argentino e -incluso- le propuso compartir una cena.

"Tengo una buena relación profesional con él. Son 15 años de compartir. Es como Jordan y Johnson en el básquet o Senna y Prost en la F-1. Las rivalidades son sanas, son buenas. Realmente admiro la carrera que ha estado haciendo", afirmó el jugador de Juventus en una entrevista en la televisión portuguesa.

"No tengo ninguna duda de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y que yo lo hago mejor a él. Las rivalidades son saludables. Cuando dejé la Liga él mismo dijo que estaba apenado porque era una rivalidad positiva", agregó.

Messi, Cristiano y un beso para la portada de France Football.

Aunque ambos manifestaron un mutuo respeto y admiración en varias ocasiones, nunca se los vio compartir un momento juntos, salvo durante los partidos en los que se enfrentaron o en las innumerables galas de premiación en las que fueron protagonistas. Ante esa situación, el ex Real Madrid le abrió las puertas a un encuentro: "Nunca cenamos juntos. ¿Por qué no lo podríamos hacer? Él es argentino, mi pareja también. Ningún problema".

Messi (acompañado por su mujer Antonela Roccuzzo), y CR7 (con su pareja argentina Georgina Rodríguez) junto a Neymar, en los premios 'The Best' de la FIFA en 2017, en el London Palladium de Londres. (Foto: EFE/Andy Rain).

Mundo Messi | No le pierdas pisada al mejor jugador del planeta

or último, adjetivó como "buena" su rivalidad y confesó cómo vivía las gestas deportivas de la Pulga: "Messi admitió que en las últimas tres Champions que nosotros ganamos se sintió un poco perturbado. ¡Es normal! Yo también (me sentí así) en otras cosas que él ganó con el Barcelona y me hubiese gustado ganar. Es una rivalidad buena que existe en el fútbol".

Fuente: Clarín