Cecilia Román repasó su gran triunfo y contó algo de lo que se viene

Quienes concurrieron al Estadio Aldo Cantoni o siguieron la pelea por televisión concuerdan en que María Cecilia Román se mostró más campeona que nunca y en ningún momento corrió riesgo ante su retadora, en la disputa de la corona mundial Gallo de la Federación Internacional de Boxeo.

Respecto a Julieta Cardozo, su rival del viernes pasado, Cecilia dice que se encontró con lo que esperaba; había visto algunos videos de ella, de peleas con otras rivales argentinas y cuando disputó otros títulos y en todas mostraba la misma actitud y la misma línea de boxeo, de manera que no tuvo sorpresas por parte de la jujeña.

La pelea la dominó desde el primer round y ella tuvo la misma sensación: “Trabajamos conscientemente round por round, sabía que dominaba cada uno de los asaltos; en dos ocasiones la tuve sentida y no supe definir la situación. No me quise arriesgar, que la ansiedad me ganara, entonces trataba de controlar la situación e ir paso a paso. En el rincón me pedían que sacara más manos, con combinaciones de más de cuatro golpes y que trabajara con más velocidad. Me decían que la pelea la íbamos ganando, pero me exigían que tratara de trabajar en esos dos puntos”.

La campeona se refirió, además, a su futuro y dijo: “Ahora tengo un mes de descanso; en realidad son cuatro semanas de descanso activo porque se sigue entrenando, sólo que se hace una bajada de cargas y después retomamos la última parte del año, porque en noviembre sería la pelea contra Carolina Duer, ya que a ella le dieron una extensión de 90 días para que pueda pelear contra mí en el combate mandatorio y es el plazo que tiene; pasado el mismo, ya no podrá hacerlo, por lo que noviembre sería el mes de la pelea y de esa manera cerraría el año. El lugar donde se realizará aún no lo sabemos; puede ser San Juan, Buenos Aires o alguna otra ciudad; es algo que se definirá cuando estemos más cerca de la fecha.

Una vez realizada la última pelea del año, nos reuniremos con todo el equipo, donde se hará una evaluación del trabajo realizado y programar el modo de seguir trabajando para lo que viene. Respecto a mi situación con Duer como promotora, es algo que también pondremos en consideración”.