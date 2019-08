Balance positivo para el debut del Verdinegro

Forestello sorprendió y mandó un equipo diferente a lo planeado en la semana. El 4-3-3 le salió a la perfección cuando se puso en ventaja en el inicio del partido. Sin embargo, apostar solamente a defender lo llevó a pararse muy cerca de Ardente.

El orden defensivo era la mayor virtud del elenco sanjuanino hasta que un descuido sobre el final lo dejó sin la victoria. De todas formas, el balance fue positivo al conseguir un importante punto en Córdoba.

A continuación detallamos el uno por uno de los jugadores verdinegro

Luis Ardente (6): La seguridad de siempre. Desactivó con solvencia los centros rasantes del local. Nada que hacer en el gol de Belgrano.

Rafael Barrios (5): Se dedicó a cuidar su sector y controló de buena forma a Tomasetti. Subió poco y cuando lo hizo no fue preciso. Falló en el empate del local

Francisco Álvarez (7): Impecable. Desactivó el peligro ofensivo de Belgrano. Además, siempre se anticipó Vegetti. El pibe pide titularidad con buenas actuaciones.

Facundo Monteseirin (7): Por un anticipo suyo San Martín se puso en ventaja. Ganó siempre de arriba pero un descuido sobre final le posibilitó a Vegetti marcar el empate. Se acopló muy bien con Álvarez.

Ian Escobar (4): El más flojo en la defensa. Perdió siempre con Sequeira. Cuando pasó al ataque no fue resolutivo.

Marcos Gelabert (7): Fue la manija del equipo distribuyendo con criterio la pelota. Salió extenuado y con un golpe en el aductor derecho.

Nicolás Pelaitay (5): Enfocado más en marcar que en atacar. Por momentos controló a los creativos del pirata. Una mano suya casi provocó un penal para Belgrano.

Luis Jeréz Silva (8): Lo mejor del equipo. Fue el patrón del medio campo al encargarse del orden defensivo. Cortó con solvencia los ataques del local.

Nicolás Bertocchi (6): Gracias a su pegada llegó el gol. Cuando tuvo la pelota, San Martín tuvo peso ofensivo.

Martín Bravo (6): Movedizo en el ataque. Le faltó un socio para generar juego ofensivo.

Pablo Palacios Alvarenga (5): Tocó poco la pelota porque San Martín resignó el ataque. Se encargó a bajar la pelota para asistir a sus compañeros.

Gonzalo Ramírez (5): Solamente corrió por su banda para asistir a sus compañeros. En ataque nada porque San Martín apostó a refugiarse atrás.

Marcos Fernández (5): Voluntarioso para defender aunque no sea su fuerte. Tuvo poca pelotas para crear juego.

Gonzalo Prosperi (4): Entró para cerrar el partido. Desacomodó al equipo en el empate.