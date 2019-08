Hockey césped: La segunda fecha será el domingo

Este fin de semana continúa el Torneo Clausura Rocío Salinas que organiza la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. El domingo jugarán la segunda fecha del certamen la categoría primera damas y varones. Mientras que el sábado disputarán la tercera jornada el bloque B de equipos.

La Primera División tendrá estos partidos este domingo 18 de agosto:

15 hs. Universidad vs. Richet en Palomar

15 hs. Lomas Blanco vs. Lomas Negro en Lomas

15 hs. San Juan Rc vs. UVT en San Juan Rugby

15 hs. Huazihul vs. Coope Castro en Huazihul

15 hs. UDAP vs. Amancay en Camping de UDAP

En Caballeros los partidos comenzarán desde las 17 horas:

17:10 Universidad vs Richet en Palomar

18hs. Muni de Pocito vs. Coope Castro en Caucete

17:10 Lomas de Rivadavia vs. UDAP en Lomas

Por la tercera fecha, este sábado, se disputarán los partidos de la Primera B de la siguiente manera

Zona A

14:30 San Juan RC B vs. Universidad Católica en San Juan RC

14,30 Contadoras vs. Huazihul B en La Granja

13,30 Amancay Blanco vs. Albardón en Amancay

Libre: Unión

Zona B

14,30 Universidad D vs. Amancay Azul en Palomar

16 hs. Universidad C vs. Pocito en Palomar

16 hs. Lomas Tricolor vs. Muni de Sarmiento en Lomas

Libre : Integral