Alberto expresó su admiración por Riquelme, pero aclaró que no se mete en la política de Boca

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró hoy que durante su mandato no se va a "involucrar" en el fútbol y evitó referirse a las elecciones en Boca, aunque expresó su "cariño, respeto y admiración" por el ex futbolista y candidato a vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, por su pasado en Argentinos Juniors.

"Tengo una cosa clara en la cabeza: no meterme en el fútbol, no involucrarme. El fútbol es un tema de los clubes, no del Estado o del Gobierno. Tengo otros temas mucho más importantes que cómo meterme en el deporte más profesional del mundo", sostuvo el próximo mandatario.

En diálogo con Radio 10, el futuro jefe de Estado advirtió que "el fútbol tiene muchos problemas por resolver", pero pidió que "los resuelvan los que saben, que son los presidentes de los clubes, los dirigentes deportivos".

"No pienso interferir ni en Argentinos Juniors, ni en Boca, ni en All Boys, ni en Chacarita. En ningún lado. No es un problema del Gobierno nacional", añadió.