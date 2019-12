¡Bomba!: Riquelme contó que Macri lo llamó para que arregle con Angelici

El candidato a vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, reveló que Mauricio Macri lo llamó para que se reuniera con Daniel Angelici y lime asperezas antes de conocerse que iba a integrar la lista de Jorge Amor Ameal​.

En diálogo con Jorge Rial en Intrusos, dijo que iba a revelar qué pasó con las reuniones con el oficialismo para que no haya más confusiones. "Me reuní con el presidente que está hoy (Angelici) hace nueve meses. Los tres con los que me voy a postular querían que me hiciera cargo del fútbol, por lo que decidí reunirme", arrancó Román, quien contó que el Tano fue a la reunión junto a Cristian Gribaudo​.

Riquelme contó que le dijo que también iba a atender a los demás candidatos y que "los atendía primeros a ellos porque estaban al mando del club". Luego contó que tomó la decisión de ir con Ameal, por lo que ya no quiso reunirse con Angelici.

"Me sonó el teléfono y era el presidente de mi país. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. 'Tenés que sentarte con Daniel', me dijo, a lo que yo le respondí: 'Con Daniel no me siento'", aseguró que le respondió el ex jugador.

Con esa respuesta, Macri encontró una forma de recortar distancias. "Te mando a mi Daniel y vos mandame a tu Daniel (por Bolotnicoff, su representante)", aseguró el ídolo de Boca que fue la frase del presidente argentino. "Mi representante atiende a cualquiera. De ahí salen las reuniones de las que se hablan. Le dijo: 'Te toca ir a atenderlo vos a aquel porque me llamó el presidente del país'", contó.

Además, aseguró que Ameal no le pagó "ni un café" como parte del arreglo para integrar su lista. "Ameal no me pagó ni un café todavía", afirmó Riquelme, en respuesta a las últimas declaraciones de Angelici, quien había deslizado que el ex jugador había pedido dinero para sumarse a la lista del oficialismo que ahora encabeza Gribaudo.

"En el fútbol puedo ayudar. Me quiero involucrar porque el club no la está pasando bien. Es lo que queremos hacer. (En caso de ganar) me haría cargo de la Primera hasta el fútbol femenino. Quiero aprender", explicó Román.

El crack xeneize aseguró además que los últimos cinco años fueron "los peores en la historia del club" en lo deportivo. "Nuestro rival nos ganó siempre", justificó.

Más frases y conceptos de Román

* Sobre la votación del domingo: "Va a ser una fiesta, porque al hincha de Boca se lo ve feliz de ir a votar".

* Sobre volver a jugar oficialmente en Copa Argentina: "No, no lo creo".

* Su partido despedida: "Vamos a hacer el partido que estaba planeado. Estaría la posibilidad de que venga Messi y sería un sueño verlo jugar con mi hijo".

* Sobre Tevez: "Todavía puede darle mucho a nuestro club. Tiene que recuperar la alegría de cuando jugaba en el barrio. Si recupera la alegría que tenía de chiquito, nos puede dar muchas alegrías".

* Sobre Carlos Bianchi: "Si nosotros ganamos, él va a tener su lugar. El que quiera. Queremos que venga, como lo hace en Vélez. No puede ser que no esté en el club".

* "Nos vamos a hacer cargo de todo. Mis compañeros van a trabajar. Tenemos todo decidido: el técnico, asesores, inferiores...".

* La Copa Libertadores 2018: "Nacho Fernández fue quien nos complicó la final en Madrid".

* Sobre el plantel actual de Boca: "Creo que Tevez es de una categoría superior al resto; y Salvio, para nuestro fútbol, también".

* Sobre su decisión de renunciar a la camiseta albiceleste: "Fue una cuenta pendiente jugar más partidos con la Selección y jugar otro Mundial. Me hubiese encantado jugar más con Messi".