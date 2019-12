Román le echó el ojo a un crack de la Súperliga: mirá quién podría ser nueva figura de Boca

Desde antes que asumiera como vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme ya tenía en su cabeza lo que pretendía para Boca en el 2020. Empezando por la idea de que Miguel Ángel Russo se vuelva a sentar en el mismo banco en el que lo hizo en el 2007, pasando por la renovación de las Divisiones Inferiores y lógicamente hasta llegar al armado del plantel. Y en ese sentido, JR ya le apuntó a Nahuel Bustos, delantero de Talleres de Córdoba.

"Tenemos una llegada muy importante a Román Riquelme, pero todavía no hay nada formal", contó Ignacio Campo, representante del futbolistas de 21 años. Pero atención porque Boca no sería el único interesado en él... "Por los allegados que tenemos a River sabemos que Nahuel podría ser del paladar del club. Tiene condiciones que se asemejan al equipo de Gallardo", reconoció el agente en la Oral Deportiva.

Bustos terminó siendo la figura de Talleres en este 2019 (en total, 16 PJ y ocho goles), si de hecho fue convocado al Sub 23 de Fernando Batista y de hecho formará parte de la delegación que jugará el Preolímpico de Colombia, que se llevará a cabo entre el 18 de enero y el 9 de febrero. "Hoy estamos muy contentos, gracias a Dios las cosas están bien. Estamos con confianza para lo que viene. Obviamente cualquier club grande es un deseo para el jugador, también en Europa", avisó Campo sobre el chico al que siguen, entre otros lados, desde Alemania.

Eso sí, en caso de que Boca quiere contar con Bustos no será sencillo: el futbolista no sólo tiene contrato con la T hasta junio del 2021, sino que además en su contrato figura una cláusula de ¡18.000.000! de dólares. "Acá lo importante es no detener el progreso del jugador. Quedarse en Talleres también es bueno para él", cerró el representante de Bustos. Aunque si Riquelme se mete en el medio...