Final de Futsal Femenino: Rivera apabulló a Villa Hipódromo con golazo de arco a arco

Este fin de semana se desarrolló la final de la Tornero Clausura del Futsal Femenino y las ganadoras fueron las chicas del club Rivera que golearon por 6 a 1 a Villa Hipódromo. Pero el máximo galardón de esta final se lo lleva la arquera del club Rivera, Daniela Parra, que además de atajarse todo en el match, hizo un gol impresionante de arco a arco.

En comunicación con Tiempo de San Juan, Daniela siempre humilde empezó hablando del equipo rival: “Destaco al gran equipo que tiene la Villa (haciendo alarde a Villa Hipódromo), sin ir más lejos, a Deyi. Es increíble, tuve la dicha de jugar con ella y ahora contra ella, sabía el potencial que tenía y es íntimamente”.

Daniela Parra con la copa

Daniela y todas sus compañeras vivieron el partido segundo a segundo y lo calificó como ‘muy complicado’: “El partido estuvo parejo, costó abrir el marcador, aun estando 4-0 arriba se sentía como si estuviéramos 0-0. Sabíamos que en cualquier momento se despertaba ‘la Villa’ y si metían un gol, era darle vida. Nuestro arco terminó en 0 en el primer tiempo, esto fue un gran alivio, pero estábamos conscientes de que se iban a venir con todo, y así fue, sacaron el 5 para poner arquero jugador. Además con una polémica, nos expulsan a Jacki Acosta, nos dejaron con una menos, en un plantel muy corto, además sin mencionar lo que nos afectó su salida, su pie es indispensable. Luego vino el gol de ‘Eve’ 5-1 y lo gritamos con el alma, nos desahogamos”.

Con respecto a su gol, tiene un gustito especial, porque nunca se le había dado: “Nunca esperé que esa pelota baraja como bajó, no lo podía creer. Estuve entrenando por horas con los DT’s y siempre fueron frustraciones porque no podía darle dirección ni precisión, pero bueno se me dio en la final”.

Daniela Parra, además de este campeonato obtenido, ha tenido un año espectacular obteniendo diferentes premios, como: campeonato en futbol 11 con el club Sarmiento en el Torneo Apertura y ganando la Recopa, este domingo, a San Martín por 4 a 1. También siendo elegida como la mejor aquera de la Champions League sanjuanina y finalista de este torneo.

Las chicas de Sarmiento campeonas del Torneo Apertura de Futbol 11

Con total alegría por el fin de semana de ensueño que tuvo, se mostró muy agradecida con el club y dijo: “El club Rivera es tan cálido con sus jugadoras, es increíble, la verdad que es lindo ver el entusiasmo de los dirigentes, especialmente de José "Sopa", por el amor que le pone al club, a sus planteles sin discriminar en edades ni género. Creerán que es una ridiculez lo que digo, pero es tan difícil esta actitud para muchos y él lo hace con absoluta simpleza”.

Las jugadoras de San Martín con las chica de Sarmiento

Además habla sobre el desinterés que tienen las mujeres en esta disciplina: “Los planteles femeninos sufrimos el desinterés de las autoridades de los clubes y muchas veces te hacen sentir como una piedra en el zapato. Pero Rivera, con "Sopa" es todo lo contrario, la verdad me saco el sombrero”. Por último y sin olvidarse de sus compañeras, expresó: “Las chicas unas genias, la calidad de pie que hay en este equipo es increíble. Un placer jugar con ellas y agradezco que hayan confiado en mí para defender el arco”.

Mirá el video:

(Video cortesía: El Show del Futsal)