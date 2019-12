Le desvalijaron la casa a un futbolista argentino, pero bendijo a los ladrones

View this post on Instagram

Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante De Dios, a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y mu00e1s cosas que tenu00edan un valor para nosotros, no por el costo en si, sino porque solo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero mu00e1s allu00e1 del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no habu00eda nadie en ese momento, por saber de que El sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz. Pero nuevamente quiero entregar estas vidas que han hecho esto, en tus manos Seu00f1or, para que los perdones y para que ellos puedan conocerte en algu00fan momento.