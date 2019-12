Boca y San Lorenzo, en una final apasionante en el Aldo Cantoni

El certamen más importante de futsal a nivel nacional entra en su etapa de definiciones. Boca y San Lorenzo reeditarán la final del Campeonato de Primera División de A.F.A (Bs. As.) en que el Ciclón se quedó con esa gran final y el pase a la Fase Final de la Liga Nacional.

El conjunto azulgrana viene de derrotar por goleada a un equipo de Camioneros que hizo un gran certamen, pero no le alcanzó. El resultado fue de 9 a 0 y el pase a la siguiente instancia.

La otra llave fue la gran sorpresa por el resultado final. Se esperaba un partido más parejo, que se dio en los primeros minutos, pero Boca supo aprovechar los espacios y la gran calidad de sus jugadores. De esta manera las xeneizes superaban por 6 a 0 al elenco de Ferro.

El resto de los resultados determinó las ubicaciones de los equipos en la clasificación general donde Huarpes quedó con el 5to puesto tras derrotar por 3 a 1, al elenco de Jockey de Rosario. La mejor ubicación de los naranjas en un certamen nacional.

Fixture-Liga Nacional Argentina de Futsal

1era Fecha – Domingo 15/12 - Estadio Pocito

Ferro (C.A.B.A) 12 - 4 Defensores de Glew (Bs. As)

Jockey (Rosario) 5 - 5 Cruz del Sur (Bariloche

Estrella Austral (Río Grande) 3 - 4 El Porvenir (Formosa)

Camineros (Río Grande) 0 - 5 San Lorenzo (C.A.B.A)

Huarpes (San Juan) 3 - 2 Los Rústicos (Villa Mercedes)

U.S.A.R (Rosario) 0 - 10 Boca Jrs (C.A.B.A)

2da Fecha – Lunes 16/12 – Estadio Aldo Cantoni

Defensores de Glew (Bs. As) 7 - 6 Cruz del Sur (Bariloche)

Ferro (C.A.B.A) 5 - 2 Jockey (Rosario)

Camineros (Río Grande) 3 - 0 Estrella Austral (Río Grande)

San Lorenzo (C.A.B.A) 6 - 1 El Porvenir (Formosa)

Boca Jrs (C.A.B.A) 10 - 1 Los Rústicos (Villa Mercedes)

U.S.A.R (Rosario) 5 - 4 Huarpes (San Juan)

3era Fecha – Martes 17/12 – Estadio Aldo Cantoni

Jockey (Rosario) 6 - 5 Defensores de Glew (Bs. As)

Cruz del Sur (Bariloche) 2 - 5 Ferro (C.A.B.A)

El Porvenir (Formosa) 1 - 4 Camineros (Río Grande)

Estrella Austral (Río Grande) 0 - 8 San Lorenzo (C.A.B.A)

Los Rústicos (Villa Mercedes) 8 - 0 U.S.A.R (Rosario)

Huarpes (San Juan) 2 - 3 Boca Jrs (C.A.B.A)

Clasificación – Miércoles 18/12 – Estadio Aldo Cantoni

Cruz del Sur (Bariloche) 2 (3) – (1) 2 Estrella Austral (Río Grande)

El Porvenir (Formosa) 6 – 1 Los Rústicos (Villa Mercedes)

U.S.A.R (Rosario) 4 (3) – (4) 4 Defensores de Glew (Bs. As)

Jockey (Rosario) 1 – 3 Huarpes (San Juan)

Camineros (Río Grande) 0 - 9 San Lorenzo (C.A.B.A)

Ferro (C.A.B.A) 0 – 6 Boca Jrs (C.A.B.A)

Final – Jueves 19/12 – Estadio Aldo Cantoni

19:15 – Ferro (C.A.B.A) vs Camioneros (Rió Grande)

21:00 – San Lorenzo (C.A.B.A) vs Boca Jrs (C.A.B.A)

23:00 – Premiación