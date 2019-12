Seguí la tercera fecha de la fase final de la Liga Nacional de Futsal

San Juan es sede de la fase final de la Liga Nacional de Futsal. Este martes se lleva a cabo la tercera jornada en el Estadio Aldo Cantoni. El encuentro arrancó en el nuevo estadio Marcelo García de Pocito.

Este es el cronograma de la tercera fecha

12:15 hs – Jockey (Rosario) vs Defensores de Glew (Bs. As)

14:00 hs – Cruz del Sur (Bariloche) vs Ferro (C.A.B.A)

15:45 hs – El Porvenir (Formosa) vs Camineros (Río Grande)

17:30 hs – Estrella Austral (Río Grande) vs San Lorenzo (C.A.B.A)

19:15 hs – Los Rústicos (Villa Mercedes) vs U.S.A.R (Rosario)

21:00 hs - Huarpes (San Juan) vs Boca Jrs (C.A.B.A)