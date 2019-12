UPCN venció a Gigantes y clasificó al Final 4

UPCN San Juan Voley superó este lunes a Gigantes del Sur en el cierre de la fase de grupos de la Copa Argentina y de esta manera logró la clasificación al Final 4, la instancia decisiva del torneo que se jugará este fin de semana en Neuquén. Los sanjuaninos se impusieron por 3 a 1, con parciales de 25-17, 18-25, 25-21 y 25-20, con Willner Rivas como máximo anotador con 15 puntos.

Así, UPCN se adjudicó la Zona 3 con dos triunfos, mientras que Gigantes del Sur ya tenía su lugar asegurado en la próxima instancia por ser organizador del cuadrangular. Los otros clasificados son Bolívar y Obras, ganadores de sus respectivas zonas. El Final 4 se jugará el 21 y 22 de diciembre en el estadio Ruca Che y las semifinales estarán conformadas por UPCN-Bolívar y Gigantes-Obras.

UPCN neutralizó el buen arranque de Gigantes en el primer set. Con el saque de Sebastián Brajkovich, el contra ataque y el bloqueo empató, dio vuelta el marcador y logró ventaja de 9-6 cuando estaba perdiendo 4-5. La presión del saque de Los Cóndores siguió molestando a Gigantes, que no pudo seguir el tren de los sanjuaninos (20-13). UPCN aceleró para el cierre y un primer tiempo de Maximiliano Gauna colocó el 25-17.

Nuevamente empezó mejor Gigantes (4-1). El Dino, que tuvo el ingreso de Wilner Rivas por Bonasic, se mostró más firme en recepción y bajó su margen de error en ataque, mientras que los sanjuaninos no pudieron mantener el servicio pesado y si bien Sebastián Brajkovic distribuyó en todo el frente de ataque, no pudieron descontar (9-16). Gigantes no aflojó y empató en sets al quedarse con el parcial por 25-18.

UPCN se olvidó rápidamente del segmento anterior y Gigantes mantuvo la intensidad, por lo que el tercer set fue de punto a punto (8-8). Fue entonces que los sanjuaninos volvieron a hacer funcionar el engranaje, con volumen de juego y la potencia de López y Uchikov para lograr desnivelar (19-15). El cierre fue de plena efectividad, para ganar 25-21, sumar un punto y asegurarse anticipadamente la clasificación.

En el cuarto parcial, los dos equipos mostraron algunos cambios en sus formaciones, tratando de que sus hombres más efectivos no se desgastaran. Así, fueron alternándose el liderazgo en el marcador. Ninguno aflojó hasta el 15-15, cuando Los Cóndores mostraron más peso ofensivo, con un impecable pasaje de Alejandro Toro (19-16). Tras el 24-20, Nicolás Zerba le puso punto final al partido con un primer tiempo. Fue 25-20, triunfo y clasificación.