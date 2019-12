Con cruces que prometen mucha acción, se definieron los octavos de la Champions League

El campeonato más importante del mundo, la Champions League, está en su fase más divertida y emocionante. Los octavos de final empezarán este próximo febrero y ya están los cruces definidos, donde grandes potencias se enfrentarán. Uno seguirá, el otro quedará en el camino.

En los enfrentamiento épicos, está el cruce entre Real Madrid vs Manchester City, otro es el Atlético Madrid del Cholo Simeone contra el Liverpool.

El equipo de Lionel Messi se enfrentará al siempre complicado Napoli, que viene teniendo un presente bueno en la liga italiana y también en la Champions.

Los otros enfrentamientos también serán competitivos y quedaron conformados así: Borussia Dortmound vs PSG; Atalanta vs Valencia; Chelsea vs Bayern Munich; Lyon vs Juventus; Tottenham vs Leipzig.

Los partidos de ida se jugarán el próximo 18 y 26 de febrero y los de vuelta el 10 y 18 de marzo.