¿Messi, el nuevo ganador del Balón de Oro? El documento que se filtró

El Balón de Oro 2019 ya tendría dueño: Lionel Messi. Así lo afirman varios medios de Europa ante la filtración de un documento con las supuestas cifras de la votación, que colocan al astro rosarino, de 32 años, como el acreedor del sexto galardón de su carrera, 64 puntos por encima de Virgil Van Dijk, el defensor campeón de la última Champions League con el Liverpool.

El delantero y capitán del Barcelona, que ya se quedó con el premio The Best, alcanzaría los 446 puntos para alzarse con el Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football a partir de los votos de periodistas especializados de todo el mundo. Segundo quedaría el zaguero holandés, con 382 unidades. Y completaría el podio su compañero Mohamed Salah, con 179.

Son 30 los futbolistas nominados al premio y Cristiano Ronaldo, campeón de la última Serie A de Italia con la Juventus, quedaría sorpresivamente relegado. Según el documento que está rondando en las redes sociales, el portugués recién aparece en el cuarto escalón, con 133 puntos. De hecho, en la Vecchia Signora aseguran que no viajará a la gala; tal vez un síntoma de su disconformidad. Lo mismo ocurrió en el evento de The Best; en ese momento prefirió quedarse en su hogar recuperándose de una dolencia.

El listado que en Europa dan por verídico

Messi acumula cinco Balones de Oro: los ganó en 2009 (por encima de CR7 y Xavi Hernández), 2010 (Iniesta y Xavi quedaron detrás), 2011 (Cristiano y Xavi lo escoltaron), 2012 (otra vez relegó a CR7 y Xavi) y 2015 (Ronaldo y Neymar, segundo y tercero, respectivamente). El último ganador fue el croata Luka Modric, tras un 2018 en el que celebró la Champions League con el Real Madrid y llegó a la final del Mundial de Rusia (que luego perdió ante Francia).

El argentino, titular en el cruce por Liga ante el Atlético Madrid, viajará a París junto a su familia para la gala: en la semana, el diario Mundo Deportivo reveló que una delegación de France Football, encabezada por Pascal Ferré y Thierry Marchand, jefe y redactor de la publicación, estuvo en Barcelona junto al atacante y le habría confirmado que ganará el premio. Este lunes 2 de diciembre, en el Teatro Chatelet, se confirmará si la filtración resultó 100% fiel.

Fuente: Infobae.