¿Por qué perdió River?: DT y futbolistas sanjuaninos opinan

Inesperadamente River se quedó con las manos vacías. Ganaba 1 a 0 y estaba a tres minutos del final, pero un error de Lucas Prato en mediacancha desató un caos: gol de Garibol y vida para Flamengo, que a los segundos clavó el tercero y gritó campeón.

Mucho se habla por estas horas del mazazo que significó el primer tanto de los brasileños. También de los cambios que hizo Gallardo: muy cuestionado el ingreso de Álvarez e incluso del "Oso", que pasó de héroe a villano en apenas un año.

Al respecto de la derrota millonaria, el fútbol local opina: ¿Por qué perdió River?

"Creo que River fue superior y fue mejor. Entendió mucho más el planteo del partido, de cómo ganarlo y cómo bloquear a Flamengo. Lo perdió porque el fútbol es sí. Tenés un par de minutos de desacierto o aciertos del rival. Son equipos con mucha jerarquía y donde te pueden lastimar, te lastiman. Lo perdió por esas cosas del fútbol. Pinola jugó un partido bárbaro y se equivoca en una, que termina siendo el causante del partido perdido. Es una pena", Cristian Bove, DT de Peñarol.

"Fue un resultado injusto por cómo se dio, porque fueron prácticamente dos errores de River y eso le costó la final. No era el resultado que el partido lo merecía, porque River lo dominó todo el tiempo. Es cierto que en el segundo momento Flamengo acorraló", Silvio Prieto, jugador de Sportivo Desamparados.

"En los últimos minutos intentaron darle intensidad con los cambios pero River no pudo cerrar el partido con un gol. Y encima tuvo la mala suerte que en dos equivocaciones ellos marcaron. Fueron dos jugadas y una pelota al área, sumado a la descoordinación de un central de River. Y los delanteros no perdonan. Pero River jugó bien, tuvo un partido muy bueno. Creo que Gallardo acertó en los cambios, Borré ni Fernández estaban presionado. Y la presencia de ellos no garantizaba una victoria", Ernesto Fullana, DT de Colón.

"Creo que perdió porque Flamengo fue contundente. Ellos jugaron cinco minutos y convirtieron. River se quedó sin piernas y pagó caro los errores. Creo que River fue superior en todo el partido, pero Flamengo en dos minutos aprovechó y ganó. Los cambios que metió Gallardo no me parecieron. Tendría que haber ingresado Juanfer en lugar de Álvarez. Pero ellos son los que saben, están en ese lugar y a mil por horas", Victorio Martini, jugador de Trinidad.