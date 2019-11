Dotti, del SEP sanjuanino, se quedó con la 76ª Vuelta al Valle de Allen

La estrategia perfecta. La victoria soñada. El Sindicato de Empleados Públicos consiguió su primer gran triunfo de la temporada en la 76º edición de la Vuelta al Valle en Allen, Rio Negro. Su entrenador y capitán Juan Pablo Dotti fue el encargado de abrazarse con la gloria y cosechó un triunfo especial por estar estrenando nuevos roles.

El último parcial de 105 kilómetros quedó en manos del neuquino Alejandro Quilci (Transporte Martín) quien superó en el sprint a Cristian Romero (JC Competición) y Federico López (Shania Competición). Lejos de ser un paseo triunfal gracias al enorme triunfo conseguido en la contrarreloj individual por la mañana que lo puso como lider a solo un segundo de diferencia de su perseguidor Pablo Brun (Transporte Martín).

Era sabido que por la escasa diferencia entre Dotti y sus perseguidores, los ataques estarían a la orden del día y así fue. Pero si hay algo que predomina en este nuevo equipo es la enorme actitud de sus integrantes y gracias a un férreo trabajo en equipo cuidando a su líder, los resultados fueron los esperados. Antes hubo que sufrir demasiado.

En el primer giro hubo un intento inicial de fuga de diez competidores, pero el pelotón con los “Bichos Verdes” a la cabeza trabajó rápido y lo neutralizó. No había pasado mucho y llegó un segundo corte en donde predominaban los equipos que buscaban desbancar al líder y desgastar a los “bichos verdes”. Estaban Nicolás Tivani (Shania); Emiliano Ibarra y Adrián Richeze (Puertas de Cuyo); Federico López (Shania) y Julián Barrientos (Tiziano Competición). El SEP estuvo atento a que la diferencia no se escapara y si bien la fuga perduró, el desgaste fue pasandole factura a los fugados y la ventaja no llegó a superar los 35 segundos.

Después se sumaron Sergio Fredes (Mirasal), Cristian Romero (JC Competición) y Alejandro Quilci (Transporte Martín), a cuatro giros del final, pero Ibarra y Richeze entendieron que el desgaste estaba siendo en vano y se bajaron de la fuga, pero el resto siguió buscando el premio de quedarse con el último parcial que finalmente fue para Quilci.

La bajada de bandera le dio toda la gloria al SEP. Dotti, su estandarte, se alzó con un triunfo por demás especial en una Vuelta que el SEP no ganaba desde el 2015 cuando lo hizo Mauricio Muller, en el 2014 también la había ganado con Elias “Chuky” Pereyra. Dotti había comenzado a construir por la mañana siendo imbatible en la contrarreloj y lo terminó de coronar su equipo, trabajando para él y permitiendole al conjunto continental sanjuanino ganar la primera “grande” del año.

“Estoy feliz, muy contento. El trabajo del equipo fue impresionante. No se nos podía escapar, pero fue una etapa dura, con muchos ataques y los chicos del equipo dejaron la vida, entregaron todo, Esto es imposible de lograr solo y es un orgullo enorme ser el encargado de este equipo, un equipo nuevo que va ganando en experiencia. Todo fue garra, entrega y valentía. Esto es de todo el equipo, de todo el SEP, de la familia Díaz y gracias por el apoyo de tantos años. Esta es una camiseta que tiene la responsabilidad de buscar siempre el triunfo y vinimos con ese objetivo a la Vuelta”, contó el ganador.

CLASIFICACIÓN 5º ETAPA

1) Alejandro Quilci (1Transporte Martin) 2h25m16s

2) Cristian Romero (JC Competición) m/t

3) Federico López (Shania) m/t

CLASIFICACIÓN GENERAL

1) Juan Pablo Dotti SEP-San Juan 12h32m43s

2) Pablo Brun Transporte Martín a 1s

3) Nicolás Traico JC Competición a 31s

4) Magno Prado Nazaret SEP-San Juan a 32s

5) Federico López Shania Competición m/d

6) Laureano Rosas SEP-San Juan a 39s

7) Sergio Fredes Mirasal a 49s

8) Alejandro Quilci Transporte Martín a 1m02s

9) Emiliano Ibarra Puertas de Cuyo a 1m08s

10) Cristian Romero JC Competición 1m11s

Fuente: Prensa SEP