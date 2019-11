Los hinchas de Sportivo bancaron al DT y sepultaron a los jugadores

“El horno no está para bollos” en Sportivo. Luego de perder (de local) 2-0 ante Peñarol, los ánimos no son los mejores en Desamparados. Mucho menos después de los fuertes dichos del DT, Víctor Godoy, quien post partido criticó fuertemente a los jugadores y al funcionamiento del plantel.

"Hay que ser sincero. El plantel se armó mal. Sacás una cosa por un lado y faltan muchas por otras. Además, los jugadores no tienen estado físico y quedó demostrado al no salir a presionar y no tener reacción para salir a buscar el resultado. Quedó manifestado algunas actitudes de los jugadores. De todas maneras esto se saca trabajando. En mi época ibas perdiendo de local y te tirabas del alambrado. Ellos pertenecen a otra generación y hay que adaptarse a los tiempos", fueron algunos de los dichos del DT en conferencia de prensa.

Ante esto, Tiempo de San Juan consultó a los hinchas de Sportivo si coincidían con los dichos de Godoy, o si la culpa era del propio técnico o de la dirigencia. El resultado fue el siguiente:

Qué dijo el Presidente

“Jugaron mal no por eso, (haciendo referencia a rumores sobre deudas en los salarios) sino porque son unos hijos de re mil puta, si no es el colectivo es cualquier otra cosa, nosotros estamos muy calientes con lo que pasó porque una cosa es que vayamos perdiendo, pero otra es que ningún jugador tenga sangre para levantar una pierna, para cambiar la actitud” sostuvo. La calentura es sobre todo con algunos jugadores que no dan nada. O cambian la actitud o va haber jugadores que no van a seguir en el club” expresó el presidente de Sportivo, Juan Valiente, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Qué dijo el capitán

“No escuché nada. De mi parte no voy a emitir ninguna opinión al respecto porque considero que la autocrítica se debe realizar puertas a adentro y mirándonos todos a la cara. Además, todos estamos calientes por el partido que hicimos. Somos conscientes que no jugamos bien y debemos hacer un cambio para dar vuelta esta situación. Veníamos de buenas actuaciones. De hecho con Chipoletti y Pico merecíamos ganar. Con Peñarol no y sentimos que retrocedimos", dijo Leandro De Muner.