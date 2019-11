Tras los dichos del entrenador y presidente, el capitán de Sportivo rompió el silencio

Es el termómetro del equipo adentro y fuera de la cancha. Su ausencia se sintió considerablemente ante el duelo con el Bohemio. Leandro De Muner rompió el silencio y habló sobre los dichos de Víctor Godoy y Juan Valiente, quienes cuestionaron duramente la performance del equipo.

El volante central se expresó sobre las polémicas declaraciones del entrenador y presidente de la entidad: "No escuché nada. De mi parte no voy a emitir ninguna opinión al respecto porque considero que la autocrítica se debe realizar puertas a adentro y mirándonos todos a la cara. Además, todos estamos calientes por el partido que hicimos. Somos conscientes que no jugamos bien y debemos hacer un cambio para dar vuelta esta situación. Veníamos de buenas actuaciones. De hecho con Chipoletti y Pico merecíamos ganar. Con Peñarol no y sentimos que retrocedimos".

Con respecto a la deuda que mantiene el club con el plantel, el capitán opinó: "En estos días iban a cancelar alguna parte. Queda otra que se solucionará más adelante. Esto te afecta en la semana ya que no contás con algo que te corresponde. Sin embargo, cuando uno ingresa a la cancha este problema debe dejarse de lado y entregar todo con mucha pasión. De todas maneras, es una realidad que no quita a la otra y cada uno tiene necesidades diferentes".

En cuanto a los silbidos de la hinchada, De Muner reflexionó:"El simpatizante está disconforme y se expresa. Sabemos que no ganamos hace ratos y perdimos partidos que eran favorables. No estamos haciendo lo que debemos plasmar en el campo de juego y debemos cambiar para volver a retornar al triunfo".