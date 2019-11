Godoy furioso con los jugadores

"Estoy re caliente por el partido. Cuando jugás en casa y perdés, yo me siento robado". Así de fuerte comenzó el diálogo con la prensa Víctor Godoy, el entrenador de Sportivo, quién se fue molesto con la performance del equipo.

El DT Puyutano se mostró disconforme con el plantel que tiene a disposición: "Hay que ser sincero. El plantel se armó mal. Sacás una cosa por un lado y faltan muchas por otras. Además, los jugadores no tienen estado físico y quedó demostrado al no salir a presionar y no tener reacción para salir a buscar el resultado".

El entrenador Víbora habló sobre el difícil momento que atraviesa el equipo: "Jugás cómo entrenás y quedó demostrado que no tuvimos una buena semana. las últimas prácticas tanto en pelota parada como en la táctica salieron mal. Esto quedó en evidenciado durante el desarrollo del partido".

Godoy se mostró molesto con el rendimiento de sus dirigidos: "El que ve fútbol entiende lo que pasa adentro de la cancha. Quedó manifestado algunas actitudes de los jugadores. De todas maneras esto se saca trabajando. En mi época ibas perdiendo de local y te tirabas del alambrado. Ellos pertenecen a otra generación y hay que adaptarse a los tiempos".

El DT de Desamparados entendió la reacción de los simpatizantes del Víbora, quienes despidieron con insultos y silbidos al consumarse la derrota: "Les pido disculpas a la hinchada por el partido. Es comprensible el enojo. No nos queremos justificar pero estamos hace 20 días. Vamos a trabajar para revertir esta situación".