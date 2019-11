El presidente de Sportivo destrozó a los jugadores: “Son unos hijos de re mil p…”

Por fin el silencio se rompió en Sportivo y la derrota por 2 a 0 con Peñarol trajo una nueva tormenta del día después. Esta vez quien volvió a encender la mecha de una bomba fue el presidente del club, Juan Valiente, quien habló con Tiempo de San Juan después del partido del domingo y salió a aclarar cómo están los ánimos en este momento en Desamparados. Teniendo en cuenta que además de la derrota y débil desempeño que ya había planteado el DT a la salida del partido, ahora se suma un nuevo ingrediente. Y es que la situación financiera de los jugadores no se estaría dando en condiciones óptimas en el pago del mismo y que serían aproximadamente 3 meses de deuda los que tendrían algunos miembros del plantel con pagos atrasados desde agosto.

En este sentido Valiente explicó que “estamos arreglando los problemas de salario, de hecho, hoy vamos a pagar el sueldo de septiembre que adeudábamos y unos pequeños saldos que quedaron en agosto en algunos jugadores” dijo confirmando sobre el problema de salarios que hay en el club. Y también agregó que “nosotros pagamos a los 20 días de cada mes, y septiembre no lo no podíamos pagar porque no recibimos el subsidio de la temporada, entonces hemos venimos bancándolo solo con la plata que le ingresa al club o nuestro aporte. Así mismo quedó un saldito en algunos jugadores de agosto que es mínimo y a fin de este mes estarían cobrando octubre” sostuvo. Noticias Relacionadas Godoy furioso con los jugadores

Peñarol aplanador: le ganó de visitante a Sportivo, que se fue silbado por sus hinchas

Por tal motivo es lógico que muchos piensen que la falta de pago del salario sea uno de los condimentos en el mal desempeño que señaló el DT Nazareno Godoy a la salida del partido del domingo. Pero para la máxima autoridad no es así. Según afirmó Valiente a este diario “jugaron mal no por esto, sino porque son unos hijos de re mil puta, si no es el colectivo es cualquier otra cosa, nosotros estamos muy calientes con lo que pasó porque una cosa es que vayamos perdiendo pero otra es que ningún jugador tenga sangre para levantar una pierna, para cambiar la actitud” sostuvo. Y agregó ofuscado que “la calentura es sobre todo con algunos jugadores que no dan nada. Anoche me yo reuní con el cuerpo técnico y después vamos a hablar con los jugadores. O cambian la actitud o va haber jugadores que no van a seguir en el club” expresó al respecto sin detallar quienes serán aquellos que se van en diciembre.

Buscando una explicación que bajara los ánimos y la calentura del momento, Valiente afirmó que “si yo pudiese entender a los jugadores te lo diría, hablamos entre nosotros y no sabemos cuáles pueden ser las causas de este problema. Porque vos perder un partido, pero ayer no hubo un enojo, no hubo actitud y cuando no aparece la actitud estas complicado” finalizó.

Lo cierto y más allá de que un jugador se vaya o no, este lunes se viene un tirón de orejas masivo a varios jugadores que están señalados por el cuerpo técnico. Valiente lo resumió a todo en una sola frase: “hermano acá hay que hacer lo que hay que hacer sin importar nada”.