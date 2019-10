¿Quién ganará el Mundial de Rugby? Los especialistas sanjuaninos opinan

Sprinboks y La Rosa se vuelven a ver las caras en una final de mundial. La última vez, se dio hace doce años y fueron los sudafricanos lo que se llevaron la Copa Webb Ellis gracias al magistral pie de Percy Montgomery, quien estuvo derecho a los palos tras acertar 5 penales.

Esta vez el escenario será Tokio y ambos equipos llegan en su mejor nivel. Tantos ingleses cómo sudafricanos tuvieron una performance superlativa que le posibilitaron acceder al partido decisivo. TIEMPO DE SAN JUAN consultó a cuatro especialistas de la provincia. Casi todos coincidieron en que Inglaterra será el nuevo campeón y alzará la copa por segunda vez en su historia.

Héctor Gómez es el head coach de Universidad y aseveró que los europeos serán los vencedores: "Inglaterra se impondrá a nivel físico siendo un equipo muy duro que defiende de manera brillante. Creo que la final será poco vistoso y los Springboks no la van a pasar bien debido a la intensidad que impondrá los dirigidos por Eddie Jones. Para mí, el 80% del partido pasará quien sepa contener los ataques del contrincante".

En la misma sintonía dio su parecer Adrián Batezatti, ex entrenador del San Juan RC, quien aventuró un triunfo de la Rosa: "Son superiores tanto en la parte física como a la hora de tomar decisiones. Sudáfrica tiene un juego más frontal y creo que los europeos van a contenerlos con su defensa envolvente. La pareja de medio inglesa será determinante en la final. Tal vez, Sudáfrica pueda hacer daños por las puntas. Allí puede estar la oportunidad para ellos. El partido será cerrado, ojalá sea vistoso".

Ricardo de Pedro, entrenador de Universidad y director del centro USR, expresó que los dirigidos por Eddie Jones serán los nuevos campeones: "Será una final bien de test match. Ninguno de los equipos van a arriesgar mucho y van aprovechar los yerros del otro. Inglaterra comenzará con mucha intensidad en los primeros diez minutos para imponer condiciones. Pero ambos planteles, son muy similares. Los dos tienen 23 jugadores en un gran nivel. Las diferencias pueden estar por las puntas, pero creo que Inglaterra será el vencedor en un marcador muy cerrado".

Pablo Tinto, entrenador de Huazihul SJRC, aventuró una victoria sudafricana: "Llegaron los dos equipos que mejor interpretaron el libreto. Ambos respetan a raja tabla el plan de juego. Sin embargo, Sudáfrica tiene más opciones en ataque, principalmente por la punta; creo que por ahí puede marcar la diferencia. De todas formas, será una final cerrada con pocos tries y muchos aciertos a los palos. Me inclino por los Sprinboks porque no tienen tanta presión y eso le puede jugar a favor".