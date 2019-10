¿Querés ser ciclista profesional por un día?: se viene la Gran Fondo Nueva York

La comunidad ciclística de nuestra provincia se está preparando para albergar y presenciar otro evento deportivo sin precedentes. La carrera de ciclismo denominada "Gran Fondo New York" se celebrará por primera vez en San Juan. Cientos de pedaleros de distintas partes del mundo arribarán a la tierra del buen sol y en buen vino para emular (en parte) a lo que se vive en cada Vuelta Internacional a San Juan 2.1.

Esta carrera se correrá el próximo domingo 3 de noviembre en horario matutino. El punto de encuentro de los ciclistas será el frente del Teatro del Bicentenario. Los interesados deben ingresar a la página oficial del evento que es gfnyarg.com, inscribirse y abonar dicha solicitud de participación. A continuación, información más detallada que necesitas saber.

¿Qué es Gran Fondo New York?

Es una carrera de ciclismo privada que ofrece la posibilidad de ser ciclista profesional por un día. El evento en sí no es sólo una simple competencia, si no que los participantes cumplen con un itinerario de actividades que incluye entrenamientos previos en grupo, servicio mecánico, atención al ciclista, entrega de kits deportivos, brief para los corredores, encuentro de bienvenida, servicio de comida postcarrera, entre otros ejemplos. En la actualidad temporada, la Gran Fondo New York ya pasó por Monterrey, México (17 de marzo), Uruguay (17 de marzo), Colombia (24 de marzo), Italia (31 de marzo), República Dominicana (7 de abril), Jerusalén (3 de mayo), New York (19 de mayo), Santa Fe, Argentina (23 de junio), Costa Rica (7 de julio), Brasil (4 de agosto), Indonesia (1 de septiembre), Portugal (8 de septiembre), Filipinas (22 de septiembre), Ecuador (12 de octubre), Panamá (20 de octubre); y luego de su visita a San Juan continuará su recorrido por Cozumel, México (10 de noviembre), Chile (24 de noviembre) y Bali (23 de febrero de 2020). Por otro lado, todos los competidores recibirán la indumentaria oficial del evento (diseñada en New York, confeccionada en Italia) y las respectivas medallas de participación.

El recorrido de la carrera:

La competencia comenzará y terminará en las calles frente al Teatro del Bicentenario, en Capital. No obstante, el recorrido de la misma conducirá a los ciclistas a las rutas sanjuaninas situadas en Rivadavia, Zonda y Ullúm. Habrá dos modalidades, la competitiva de 91 KM o la de 154 KM. Las localidades por las que pasará la carrera serán Quebrada de Ullúm, Villa Basilio Nievas, Villa Ibáñez, Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, entre otros puntos.

Categorías participantes:

En la modalidad Individual, las divisionales son las siguientes: 18 a 39 años, 40 a 44 años, 45 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años, 60 a 64 años, 65 o más (sólo femenino), 65 a 69 años (masculino), 70 a 74 años (masculino) y 75 o más (masculino).

También está la chance de participar por equipos. Los ciclistas pueden registrarse en el sistema como conjunto y competir. Los cuatro tiempos más rápidos de un mismo equipo se sumarán y clasificarán para determinar el elenco más veloz. Cabe mencionar que se sumarán y clasificarán el de todos los competidores. Los tres conjuntos con mejor desempeño serán premiados. No hay cantidad máxima de participantes por equipo.

O bien existe la posibilidad de competir en equipos mixtos. Los integrantes de los equipos deben terminar dentro de los treinta segundos entre sí. La carrera habilita que se ayuden entre compañeros empujándose, alentándose, gritándose o arrastrándose.

Expo Gran Fondo New York en San Juan

El día viernes, aún con horario a confirmar, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, se realizará este encuentro con todos los participantes de la carrera. En el mismo se le hará entrega de los distintos kits que le corresponde al competidor. Además, tendrán la posibilidad de comprar artículos deportivos.