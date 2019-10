Boca-River: cuatro opiniones “sanjua” sobre la semifinal de la Copa Libertadores

El River de Marcelo Gallardo no sabe de imposibles. Por quinta vez en duelos directos eliminó a Boca y jugará nuevamente la final de la Copa Libertadores, en busca de su tercer título continental.

Por eso, Tiempo de San Juan consultó a cuatro personalidades del fútbol sanjuanino para que dieran su opinión sobre lo que dejó el superclásico copero.

“Me encantó el planteo que hizo Alfaro, me gustó mucho el mediocampo de Boca porque quitó, metió y jugó”, así comenzó el análisis de Sergio “Payaso” Araoz, jugador de Del Bono.

“Creo que lo hizo sentir incomodo a River, no podían agarrar la pelota y dominarla como lo saben hacer siempre. Si el gol llegaba antes hubiera sido otra la historia, lamentablemente llegó un poco tarde y no pudo conseguir el otro gol para llevarlo a definir por penales. Boca creó muchas situaciones de gol, creo que murió de pie y demostró que estaba a la altura para jugarle a River de igual a igual. Por esas cosas del futbol terminó pasando River, que también lo tiene bien merecido”, finalizó.

Sergio “Payaso” Araoz

"Hermoso partido, muy bien Boca que lo buscó en todo momento. River, inteligente, hizo el partido que tenía que hacer. Muy buena semifinal", opinó Nicolás Sottile, jugador de Sportivo.

Nicolás Sottile

Guillermo Pereyra, jugador de Colón, analizó: “Partido trabado, mejor Boca con empuje y pelotazos apostando a la pelota parada. River aguantó. Para mí lo pierde Boca en la ida al no jugar un poquito más y poner a un 9 a jugar de 8”.

"Creo que mejor no podría haber jugado Boca. River no fue River, pero tiene ese plus que lo viene acompañando que es el de sentirse ganador. Al último Boca careció de idea para llegar al arco y empezaron los pelotazos, creo que ahí muere un poco el resultado. Tuvo la posibilidad de llegar a otro gol para el empate pero no era para más lo que produjo el encuentro. La diferencia estuvo en el Monumental y anoche se notó", dijo Alberto Platero presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.