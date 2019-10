"Beto" Naveda, lapidario con Boca: "Siento pena que no tengamos identidad de juego"

El mundo Boca está que arde. Y no sólo con el VAR, sino también con el planteo futbolístico y nivel de algunos jugadores en el primer choque de semifinales de Copa Libertadores. La derrota por 2 a 0 ante River en el Monumental pegó duro, en la Ribera y hasta en San Juan. Aquí quien fue lapidario con el equipo Xeneize fue Alberto "Beto" Naveda, quien gritó campeón con Boca en 1994 y en la Bombonera

Consultado por Tiempo de San Juan, el ahora funcionario de la Secretario de Deportes expresó su descontento por el resultado del martes aunque aseguró reconocer la superioridad del conjunto que dirige Marcelo Gallardo. "Como hincha de Boca, me parece que el plantel no está bien. Es lógico el resultado. River es un equipo superior, pero me da pena que no tengamos una propuesta e identidad de juego. Es un plantel grande, con un presupuesto enorme", apuntó el exfutbolista.

En el ´94 el ex volante por derecha marcó uno de los goles que consagró campeón a Boca de la Copa Iberoamericana, ante el Real Madrid. Es palabra autorizada. Conoce el club, su gente y, sobre todo, su historia. También es hincha confeso del Xeneize.

"Hoy Boca no tiene identidad de juego. No hay una propuesta. Un equipo grande como Boca por lo menos debe tener una identidad, lo exige la historia y el hincha, y esto que vemos ahora no representa a un club grande", aseguró.

Además destacó el nivel de los jugadores de River: "Fueron superiores y se vio en la cancha. La calidad de los futbolistas sobresale. Ellos apostaron a un proyecto a largo plazo, a un técnico a largo plazo que marcó un antes y un después, y siempre juega a lo mismo, juegue quien juegue. River trata bien la pelota, juega al fútbol".

Para Naveda es muy difícil que Boca revierta esta situación en la Copa . "No creo que lo pueda dar vuelta. Dadas las condiciones es complicado, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. ¿Si pienso en cambios? Los cambios no son de un partido a otro, son de otra temporada a otra", cerró, picante.