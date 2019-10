Si pierde Sportivo Desamparados ¿se va el DT?

Sportivo Desamparados atraviesa una crisis futbolística tras los últimos resultados obtenidos, cuando ya se jugaron 7 fechas del Torneo Federal A, en el que sólo alcanzó una sola victoria, tres empates y dos derrotas, caldeando los ánimos de los hinchas que reconocen el mal nivel de su equipo. Es por eso que esta noche, cuando el Puyutano enfrente a Maipú en Mendoza, el marcador sería definitorio para el entrenador que podría dirigir por última vez si éste no es positivo.

Ante este escenario que tiene preocupados a los hinchas del Víbora, Tiempo de San Juan le consultó a tres periodistas especialistas en la escuadra puyutana que analizan el presente de la institución que aspira subir a la Primera Nacional, en una competición difícil y en la que el camino cada vez se hace cuesta arriba.

El rumor es fuerte y claro: si Sportivo pierde, la dirigencia rescindiría el contrato Mauricio Magistretti. El presidente Juan Valiente llegaría a San Juan, pues no está en la provincia, y analizaría con el resto de la Comisión Directiva qué van a hacer con el DT.

El periodista Federico Funes, de Diario El Zonda, explicó que la situación es compleja y que la gente quedó molesta después del último partido. En definitiva, para él, los resultados son los que mandan porque hacen que los equipo sumen puntos y esto no se está dando.

"Más allá de los malos resultados, no se ven cosas desde lo futbolístico. El equipo no tiene demasiado poder ofensivo, le hacen un gol y se hace imposible poder revertir la historia. De hecho, los dos últimos encuentros no convirtió goles, sólo le ganó al último de la tabla. Por eso creo que hoy puede ser un punto de inflexión".

Según la especialista María Eugenia Silva, de Canal 8, el torneo es muy exigente y los tiempos apremian aunque no todas las tintas deben cargarse contra el DT, pues a su entender los jugadores también son responsables ya que "no están a la altura de las circunstancias".

"No se puede establecer un proceso, por lo que se termina dependiendo de los resultados y estos van acompañados de un mal rendimiento, la cosa se pone peor. No es de 'existista', pero no se puede esperar tanto. No se ve un funcionamiento, una idea de juego".