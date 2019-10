Más gigante que nunca: Uñac le dio la bienvenida a la Vuelta a San Juan con otra categoría

View this post on Instagram

Tengo el orgullo de anunciar que la ediciu00f3n 2020 de la @vueltaasanjuanok logru00f3 un salto de calidad a la categoru00eda u201cPro Seriesu201d de la @uci_cycling, el segundo escalafu00f3n de este deporte a nivel mundial. Desde el 26 de enero al 2 de febrero estaremos viviendo la gran pasiu00f3n por el ciclismo que engrandece nuestra #Revoluciu00f3nDeportiva. ud83dudeb4u200du2640ud83cudfc1