¿Y ahora?: a días de la semi, la Conmebol multó a Boca

Y de pronto, una sanción... A una semana de la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, la Conmebol anunció este martes que el Tribunal de Disciplina multó a Boca por un incidente en la ida del Monumental. ¿El monto? 3.000 dólares. ¿El motivo? Haber incumplido el artículo 89 del Reglamento...

De acuerdo a la normativa de la Conmebol, los dos equipos deben participar de la Reunión de Coordinación del Partido, que normalmente se realizan en los estadios en la mañana del encuentro. Allí se presentan los tres modelos completos de camisetas, se definen los horarios de salida de los hoteles, se establece el límite de personas permitidas en los bancos y se tratan otras cuestiones del protocolo y de la seguridad.

"La no participación de los representantes del club en la Reunión de Coordinación del Partido constituye infracción disciplinaria. En ese caso, el Club será sancionado por los órganos disciplinarios de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD 3.000. En caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales".

Por cierto que la sanción no es de las más graves en el cuadro disciplinario de la Conmebol. Sin embargo, no fue la primera vez que Boca recibe una multa en esta Libertadores. Tras el duelo en la Bombonera ante Athletico Paranaense debió pagar 35.000 dólares por no haber cumplido con las entradas de protocolo.

Lejos de las cuestiones burocráticas, Gustavo Alfaro probó en la práctica matutina de este martes un 11 tentativo que piensa poner para dar vuelta el 2-0 de la ida: Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz, Mas; Salvio, Marcone, Almendra, Mac Allister; Zárate y Hurtado.