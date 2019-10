La "Sagan Fondo", la gran apuesta de la Vuelta a San Juan 2020

San Juan se está convirtiendo en uno de los epicentros del ciclismo mundial. Además de la Vuelta a San Juan Internacional, de categoría UCI 2.1, ahora la provincia será sede de la Sagan Fondo.

Se trata de una prueba cicloturista auspiciada por Peter Sagan, el multicampeón del mundo en ciclismo de ruta. San Juan se unirá el próximo año a las ya conocidas Sagan Fondo Dirt Edition y Sagan Fondo Road Edition, ambas en California; Granfondo Océano a Océano en Panamá; y Sagan Fondo Colombia.

La prueba es exclusiva para aquellos aficionados que quieran correr junto al pedalero eslovaco. La misma se desarrollará el jueves 30 de enero próximo, el día de descanso de la Vuelta a San Juan. Los aficionados que estén disfrutando de la competencia más importante de América podrán correrla previa inscripción.

¿Quiénes pueden correrla? Cualquier persona que tenga entre 18 y 90 años. Las inscripciones iniciaron este martes 15 de octubre a través del sitio de Acreditaciones de la Secretaría de Estado de Deportes

Una vez realizado ese procedimiento deberán abonar el precio según corresponda. Para los ciclistas que lleguen fuera de la Argentina costará US$ 200 dólares, para los oriundos de Argentina US$ 100 y para los residentes de San Juan US$ 50.

Los sanjuaninos tienen que acercarse por el Estadio Aldo Cantoni para pedir su cupo y pagar la inscripción en un San Juan Servicios, mientras que las personas que vivan en otro lugar del Mundo deberán hacer un depósito en una cuenta que estará disponible para mencionado trámite.

Además de participar con mis ídolos ¿tengo más beneficios? La respuesta es sí. Para los primeros 3000 inscriptos se regalará un kit que incluye Maillot de la Sagan Fondo y caramañola. Además, las categorías competitivas (ver abajo) recibirán premio hasta el quinto lugar de acuerdo al siguiente detalle:

1-US$ 600

2-US$ 400

3-US$ 300

4-US$ 200

5-US$ 200

¿Cuáles son las categorías? Habrá cuatro categorías. Una participativa en la cual será todo el recorrido en bici tour, mientras que serán tres las categorías competitivas. Las Damas serán una sola categoría y los varones tendrán dos. La primera abarca desde los 18 hasta los 45 años. La segunda desde los 46 a los 90.

¿Hay cupo limitado? El cupo no es limitado, pero sólo los primeros 3000 inscriptos tendrán el privilegio de contar con kit. El resto también podrá participar de la competencia junto al triple campeón mundial de Ruta, Peter Sagan.

¿Cómo es el recorrido? Las cuatro categorías partirán en tren controlado desde el Estadio Aldo Cantoni hasta la rotonda ubicada en calle Las Moras y Ruta Interlagos. Post neutralización, quienes corran el Bici Tour viajarán hasta el paredón y se desviarán hacia la meta ubicada en el embarcadero. Las categorías competitivas (18-45, 46-90) realizarán un giro más y luego embalarán en la llegada.