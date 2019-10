El gobernador, duro con los pilotos rebeldes del Superbike

“Lo vamos a conversar con la organización”, dijo el gobernador Sergio Uñac sobre cómo seguirá el contrato para volver a traer el año que viene el Superbike a San Juan. Es que en el Gobierno local sigue la molestia por una suerte de boicot que se dio el fin de semana cuando un grupo de pilotos no salió a la pista porque consideraron que la pista del Autódromo del Villicum no cumplía con las condiciones necesarias para correr.

Hoy, en rueda de prensa, Uñac se puso firme en defensa del circuito albardonero y criticó duramente a los pilotos. “El de Villicum es uno de los Autódromos más modernos de Sudamérica no solo de San Juan y de Argentina. Me parece una actitud especulativa, es verdad que hacía calor, pero de ahí a poner en juego la pista y sus condiciones cuando al otro día, quienes no corrieron, uno de ellos salió segundo, que fue Chas Davies. Me parece que hubo una actitud especulativa y, desde mi punto de vista, antideportiva”, analizó el mandatario.

Al mismo tiempo recató que “lo importante es que, para enmendar la situación, una familia sanjuanina se quedó con una moto de las mismas que corre Jonathan Rea, y hay que destacar a los pilotos que salieron y que decidieron correr, los dos días, las tres competencias y de las competencias más lindas que ha tenido el Superbike. El espectáculo fue magnifico, hay que valorar la capacidad organizativa de los sanjuaninos, la cantidad de turistas y seguir mostrando a San Juan con una de las provincias donde se organizan espectáculos no solo deportivos sino también culturales y se hace de la mejor manera”.

El tema también lo abordó este martes el ministro de Infraestructura, Julio Ortíz Andino, quien recordó que la pista fue reasfaltada totalmente y que quizá le faltó un poco de engomado. “Se ha contratado una consultora que estuvo controlando permanentemente el trabajo realizado así que no hay muchas razones, por supuesto que necesita ser utilizado y engomado. Este fin de semana se corrió Formula 1 en Japón, la mitad de la `pista tenia asfalto nuevo y el agarre no era el mismo pero bueno, pasa. Me consta que la pista estaba en condiciones, los que no quisieron correr…”, dijo el funcionario. Agregó que revisarán el mejoramiento del mantenimiento.

El fin de semana se dio esta situación de tensión que generaron algunos pilotos que consideraban a la pista albardonera como peligrosa. Primero se hablaba de unos 14 de 18 que no querían correr y luego fueron 6 los que efectivamente se rebelaron: Chaz Davies, Eugene Laverty, Marco Melandri, Ryuichi Kiyonari, Sandro Cortese y León Camier. Uno de los que más cuestionaron la pista fue Laverty pero quedó en soledad porque su equipo comunicó que no compartía su decisión. Al final, los que corrieron no tuvieron ningún inconveniente y se consagró el español Alvaro Bautista.

La pista fue repavimentada íntegramente para esta carrera a pedido de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) que inspeccionó y dio el OK para correrse la competencia. Por eso emitió un comunicado aclarando esos pasos.

El conflicto puso en pugna al organizador del evento Orly Terranova y el Gobierno. Las autoridades locales, molestas por el papelón y porque los espectadores no tendrían la carrera con todos los competidores en la pista, le exigió que respetara el contrato y el organizador armó el domingo un sorteo de una costosa moto Kawasaki entre los presentes, además de dos motos que cedieron a escuelas.