miércoles 31 de diciembre 2025

Imágenes

Video: impresionante creciente en Tamberías tras las intensas lluvias

Las precipitaciones registradas durante la noche del martes, en la previa del Año Nuevo, provocaron una fuerte crecida que anegó calles y zonas bajas de la localidad de Calingasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las intensas lluvias que se abatieron sobre Tamberías durante la noche del martes tuvieron un impacto inmediato. En pocas horas, el agua acumulada derivó en una creciente que avanzó con fuerza y terminó inundando parte del pueblo, dando la imagen de un río. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por un medio jachallero.

Imagen ilustrativa.
El fenómeno se produjo como consecuencia de la abundante caída de agua, que saturó el suelo y desbordó los cauces naturales. Varias calles quedaron cubiertas, especialmente en zonas bajas y obligó a los vecinos a resguardarse mientras observaban cómo el caudal seguía avanzando. El video.

