Impactante crecida en Gualcamayo: el temporal arrasó con cultivos y ganado

Un fuerte temporal azotó la localidad de Gualcamayo, en Jáchal, y provocó una crecida en el Puesto El Chepical que arrastró cultivos en desarrollo y varios animales, dejando a muchas familias sin meses de trabajo y esfuerzo acumulado. Según testimonios recogidos por Actualidad Jachallera, los daños afectaron directamente a la producción agrícola y ganadera de la zona.
Los vecinos describen terrenos anegados y daños en las áreas productivas. Mientras comienzan a evaluar las pérdidas y a recomponer lo afectado, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la zona frente a lluvias intensas y crecidas repentinas.
Video: Actualidad Jachallera.