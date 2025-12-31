Impactante crecida en Gualcamayo: el temporal arrasó con cultivos y ganado

Un fuerte temporal azotó la localidad de Gualcamayo, en Jáchal, y provocó una crecida en el Puesto El Chepical que arrastró cultivos en desarrollo y varios animales, dejando a muchas familias sin meses de trabajo y esfuerzo acumulado. Según testimonios recogidos por Actualidad Jachallera, los daños afectaron directamente a la producción agrícola y ganadera de la zona.