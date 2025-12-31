miércoles 31 de diciembre 2025

Impactante crecida en Gualcamayo: el temporal arrasó con cultivos y ganado

El Puesto El Chepical, en Jáchal, sufrió graves pérdidas tras una creciente que afectó a familias que dependen de la producción agrícola y ganadera. La zona rural quedó afectada por las lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte temporal azotó la localidad de Gualcamayo, en Jáchal, y provocó una crecida en el Puesto El Chepical que arrastró cultivos en desarrollo y varios animales, dejando a muchas familias sin meses de trabajo y esfuerzo acumulado. Según testimonios recogidos por Actualidad Jachallera, los daños afectaron directamente a la producción agrícola y ganadera de la zona.

Los vecinos describen terrenos anegados y daños en las áreas productivas. Mientras comienzan a evaluar las pérdidas y a recomponer lo afectado, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la zona frente a lluvias intensas y crecidas repentinas.

Video: Actualidad Jachallera.

