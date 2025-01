Ullum: desesperado pedido de ayuda de un hombre no vidente que hace dos meses no tiene baño

Oscar Roque Quiroga, un hombre mayor con discapacidad visual que tiene cinco hijos menores, hizo un desesperado pedido de ayuda debido a que hace dos meses tiene roto el baño y no puede acceder al derecho fundamental como lo es la higiene. "Hace dos meses que estoy sin baño y con la poquita jubilación que gano no me alcanza ni para comer, no tengo con qué arreglar el baño", dijo el hombre a Tiempo de San Juan.