Senderismo y astronomía, para una tarde distinta en el Complejo Ceferino Namuncurá

La Municipalidad de San Martín invita a participar de una nueva jornada de senderismo en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, una propuesta que combina aventura, naturaleza y ciencia.

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Interesante iniciativa San Martín brinda a sus vecinos una nueva oportunidad para terminar la secundaria

La actividad se realizará el sábado 28 de marzo, desde las 18:00 horas, con un recorrido por el Sendero de los Peñascos, de dificultad media, ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y los paisajes de la Sierra de Pie de Palo.

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La actividad es gratuita, con cupos limitados, y los interesados pueden solicitar informes al 2644658724.

Como parte de la experiencia, los participantes también podrán disfrutar de un espacio de observación astronómica, que permitirá descubrir el cielo sanjuanino desde un entorno natural privilegiado.