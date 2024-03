Ely Rodríguez, el 'caucetero' que nació en Venezuela y se ganó el cariño de todos al ritmo del violín

2.jpg

Repasando el camino transitado hasta el presento marzo, este simpático artista apuntó: “Llegué a San Juan hace unos cuantos años, pero en Caucete llevo cerca de ocho. Primeramente estuve dedicado a expandir el programa de la Orquesta Escuela por toda la Provincia y por eso me instalé en la Capital. Con el tiempo se fueron dando las cosas y desde hace tres años que estoy al frente de dicho programa acá en Caucete”.

El amor por el violín

“Hoy en día tenemos cerca de 20 chicos inscriptos, de los cuales muchos de ellos ya han realizado conciertos en el Centro, en el Auditorio Juan Victoria, en el Teatro Bicentenario y en la Ex Estación San Martín. Eso ha impulsado a estimular un poco más el sentimiento y el conocimiento por un instrumento como el violín”, añadió Ely, quien reveló que en sus primeros tiempos en la Provincia tuvo varios trabajos, entre los que figuró la venta de panchos en eventos precisamente como el que lo tuvo de protagonista el fin de semana pasado en el Parque Lineal Libertadores de América.

Rodríguez, obviamente extraña personas y cosas de su Venezuela natal, pero al mismo tiempo no puede dejar de reconocer la cálida acogida que le brindó Caucete: “La mayor diferencia entre los dos lugares es la forma de vincularse. No digo que no lo tenga Venezuela, todos los países tiene su apertura para las personas que llegan, pero me parece que San Juan y Caucete en particular tiene una más especial que es la cercanía que te transmite la gente”.

“Acá un amigo está contigo en las buenas y en las malas, no digo que allá no lo tuviera, pero no lo veo tan abiertamente así en Venezuela. La verdad es que es algo muy particular y que a uno lo hace sentir más cómodo”, añadió Ely, quien tampoco se olvidó de mencionar la apuesta que está realizando la intendenta Romina Rosas por la cultura en todas sus expresiones.

Perú, Colombia, Brasil y hasta la misma Buenos Aires son rincones del mundo en los que Ely estuvo viviendo, pero la conexión que siente con Caucete no se compara con ninguna de las anteriores.

“Me siento muy feliz aquí y me encanta el interés que la gente muestra por la música, por las expresiones culturales. Así que la idea será continuar intentando transmitir lo que uno sabe, mientras van apareciendo nuevos caminos que transitar en proyectos personales”, completó el caucetero que nació en Venezuela.