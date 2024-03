Fabián Espinosa y la música como medio para abrazar a su querido Caucete

La oportunidad en Nochecitas Cauceteras

Tras bajar del escenario, Fabián, con la amabilidad que le identifica y hasta cierta emoción en su relato, afirmó: “Es muy importante porque es una forma de expresar nuestro talento en este tipo de fiestas delante de nuestra gente. Este tipo de oportunidades nos permite entrar en escena, alimentar el arte que uno tiene y nos invita a seguir adelante”.

interior.jpg

Repasando a vuelo de pájaro el origen de su idilio con la música y el canto, Fabián explicó: “Prácticamente se puede decir que he contado toda la vida. Desde chico canto, pero después elegí la carrera de policía y es a lo que le terminé dedicando la mayor cantidad del tiempo. Pero puedo decir toda la vida he estado cantando”.

Desde chico canto, pero después elegí la carrera de policía y es a lo que le terminé dedicando la mayor cantidad del tiempo Desde chico canto, pero después elegí la carrera de policía y es a lo que le terminé dedicando la mayor cantidad del tiempo

“Me gusta la música movida, del recuerdo o actual pero con ritmo. Yo me identifico mucho con la música, con los bailes. Algunos referentes que he tenido son los Iracundos y otras bandas similares. También me gusta la cumbia, el rock, pero no me gusta tanto la música que ahora hacen los jóvenes. Claro que cada generación tiene sus gustos”, añadió este vecino del Barrio Felipe Cobas.

OKA.jpg

Fabián, quien se animó a destacar la enorme cantidad de talentosos culturales –“de todos los géneros”- que tiene Caucete, reveló que además de componer algunas canciones, también cuenta con poesías de su autoría. “Una vez, estando trabajando en el Comando Radioeléctrico, escribí una poesía sobre un accidente de tránsito donde un joven de 23 años perdió la vida. Fue bastante conocida, en aquel momento hasta llegó a salir en Diario de Cuyo. También tengo otra de un niño que tenía que trabajar. En general, todo lo que escribo siempre va sobre la vida misma, tanto de cosas buenas como de otras no tan buenas”.

En general, todo lo que escribo siempre va sobre la vida misma, tanto de cosas buenas como de otras no tan buenas En general, todo lo que escribo siempre va sobre la vida misma, tanto de cosas buenas como de otras no tan buenas

Además de presentarse en el escenario de las ya tradicionales Nochecitas Cauceteras, este policía jubilado también comparte su voz en cumpleaños, casamientos y eventos sociales en el que lo convoquen. “Me encanta cantar y que la gente disfrute de lo que hago”, completó Espinosa.