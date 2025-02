El Carnaval de Chimbas, desde la mirada de su intendenta: los recuerdos del pasado, el desafío de ser el primero y los sueños a futuro

Tras un año de ausencia, vuelve nuevamente el Carnaval de Chimbas a ser protagonista en el departamento, donde la fiesta es esperada por toda la comunidad. De la mano de su intendenta Daniela Rodríguez, no solo se tomó contacto con lo que se espera para la actual edición, sino también cómo es interpelada por este evento, con una asistencia perfecta año tras año.

“Tengo uno nervios que ni les cuento”, comenta entre risas. Sucede que es el primer carnaval que se realiza bajo su gestión, ya que el año pasado por factores económicos se tuvo que suspender la realización del evento. Rodríguez aún recuerda lo difícil que fue tomar aquella decisión, sobre todo porque los chimberos se quedaron sin otras fiestas que solían hacerse en el departamento, pero también reconoció que la parte económica no era por el carnaval propiamente dicho, sino también por la ayuda que el municipio le brinda a las agrupaciones locales que participan año tras año, elevando el nivel de sus presentaciones.

Con fecha confirmada para el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, sin duda comienza la cuenta regresiva para dejar punta en blanco el corsódromo. Serán 800 metros los que recorrerán las agrupaciones a puro ritmo, danza, brillo y calidad artística durante cada una de las jornadas. Es por ello que se está trabajando en la zona.

“Hoy poner el carnaval en el Corsódromo también nos vuelve a ese gran recuerdo cuando nos pusimos a trabajar y proyectar para que efectivamente esté construido. Vamos a ocupar de ese lugar una porción, que le agradecemos en la Provincia el habernos prestado ese espacio, para poder hacerlo, porque el Corsódromo fue he pensado en un momento dentro del predio. Fue teniendo sus modificaciones y ahora está en el en la avenida”, explicó Rodríguez.

Sin duda el XXVI Carnaval de Chimbas tendrá sus tintes especiales y sorpresas, con un agregado más: el volver al ritmo tras un año de ausencia, decisión celebrada por los chimberos en particular y los sanjuaninos en general.

Los primeros recuerdos y la asistencia perfecta a cada edición del Carnaval

Como chimbera de pura cepa, la jefa comunal confesó que asistió a cada una de las ediciones del carnaval. “Ininterrumpidamente por 25 años fui al carnaval absolutamente todas las noches. Iba con mis bebés muy chiquitas y es algo que lo he disfrutado. Es que para los chimberos cuando hay carnaval hay que ir, no se puede faltar. Entonces sí, lo vivo como propio”, aseguró.

Entre anécdotas y vivencias, Rodríguez hizo un repaso por cada uno de los espacios del departamento que albergaron el carnaval. Su primer escenario, calle Mendoza y Mansilla se llenaba de luces, colores y cientos de vecinos que con sus reposeras y conservadoras llegaban para disfrutar de las propuestas. Luego se mudó a la calle Neuquén, hogar que recibió el carnaval hasta que se construyó el Predio Costanera, poniendo en valor una zona que se encontraba muy descuidada. “Todo ese proceso lo he vivido muy desde adentro”, señala la mandataria departamental.

Entre risas asegura que no se dio la oportunidad (por ahora) de formar parte de una agrupación, y antes de continuar advirtió que “hay muchas maneras de participar dentro de una agrupación, desde cortando, cosiendo, soldando los espaldares. Todo conlleva un gran trabajo”, poniendo así en valor el trabajo de todos, no solo de quienes desfilan.

El carnaval de sus recuerdos no es solo el evento nocturno. “Recuerdo que ibas en auto y de las acequias sacaban agua. Nos chayaban hasta en los autos. Recuerdo los carnavales de los barrios en los que podías chayar. Las bombitas no me gustaban tanto porque dolían, pero en realidad lo más bonito creo que fueron esas chayas de todos los vecinos, de las familias, eso que es de nosotros. En mi familia todos agitaban. Si había agua, había chaya”.

El Carnaval de Chimbas, más que una celebración, una fuente de trabajo, valores y crecimiento

Al lamentar la decisión del año pasado de no realizar el carnaval, Rodríguez enfatizó en la ayuda que el municipio les brinda a las agrupaciones para su desarrollo y profesionalización.

Al respecto, comentó: “Recordemos que esto conlleva una gran labor de mujeres y hombres que trabajan en el diseño, en las estructuras. Es una gran industria cultural y eso también me enorgullece porque justamente genera puestos de trabajo por el momento, y otros que perduran durante todo el año”.

No solo fue cambiando de lugar. El Carnaval de Chimbas evolucionó de otras maneras. La jefa comunal aseguró que el desafío como organizadores es que año tras año se eleve la vara de la calidad en las presentaciones, los trajes, el maquillaje, la propuesta musical como la participación, en donde el rol de cada uno de los integrantes de la comparsa es fundamental y se debe velar por cada uno de ellos.

En ese sentido confesó que le gusta acercarse por los ensayos de las agrupaciones para conocer cómo vienen trabajando, las necesidades, y sobre todo, asegurar que los menores estén cuidados en esos espacios. “Yo lo llamo un control de calidad amoroso desde mi lugar porque necesitamos saber que están bien, que no les falta nada y que pueden mostrar una muy buena calidad”.

“Que trascienda”, el deseo de Daniela Rodríguez para el futuro del Carnaval de Chimbas

Con la actual edición, al menos quedan dos aseguradas en la gestión de Rodríguez como intendenta. Eso lo sabe y es ante esa seguridad que trabaja, sabiendo que cada decisión que tome es para la comunidad.

Sobre qué espera en el futuro, expuso: “Sueño con que vuelen. Sueño con que vuelen, con que sean nombrados, que el carnaval de Chimbas trascienda”.

Para Rodríguez que el Carnaval de Chimbas sea reconocido fuera de las fronteras provinciales es el objetivo de gestión y el desafío por el cual trabajar durante los próximos años. “Es por eso que invitamos a todos los sanjuaninos a venir, a divertirse y a volver a ser como era antes, una celebración sana entre todos”, finalizó.