jueves 15 de enero 2026

Infraestructura

Comenzó una obra de pavimentación clave para el departamento 9 de Julio

Arrancaron los trabajos en calle Florida, una intervención estratégica que mejorará el acceso a la Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani y beneficiará a vecinos de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de 9 de Julio confirmó el inicio de la obra de pavimentación en calle Florida (Ruta Provincial N°195), en el tramo que conecta con la Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani. La intervención, largamente esperada por la comunidad educativa y los vecinos, apunta a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad en uno de los accesos más utilizados del departamento.

La obra forma parte del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos y se ejecuta mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de 9 de Julio, dentro de un esquema integral que contempla mejoras viales en distintos puntos estratégicos del departamento. El intendente Daniel Banega recorrió el sector para supervisar las primeras tareas de preparación del terreno, acompañado por equipos técnicos municipales y la empresa contratista.

El tramo intervenido supera los 1.000 metros lineales, desde Diagonal Sarmiento hasta calle Valentín Videla y luego hasta el ingreso final del establecimiento educativo. La pavimentación permitirá el ingreso del transporte público, reducirá riesgos en la circulación y brindará mayor comodidad a estudiantes, docentes y familias que transitan diariamente por la zona.

Desde el municipio destacaron que esta es una de las primeras obras en ejecutarse dentro de un plan de pavimentación que seguirá avanzando en otros sectores de 9 de Julio, con el objetivo de consolidar una red vial más moderna, segura y ordenada. Con gestión, planificación y obras concretas, el departamento continúa creciendo al servicio de su comunidad.

Por Daiana Kaziura

