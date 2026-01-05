lunes 5 de enero 2026

Paso Internacional

Wifi gratis para cruzar a Chile por Agua Negra: cómo conectarse y qué obras suman seguridad en alta montaña

Viajar por Agua Negra ahora es un poco más fácil: ya funciona el Wifi público y gratuito en puntos clave del paso y mejorar la seguridad en plena alta montaña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wifi gratis: los viajeros que este verano crucen a Chile por San Juan pueden conectarse gratis a Internet en Guardia Vieja y en la Aduana de Agua Negra.

Quienes crucen el Paso Internacional de Agua Negra este verano cuentan con un plus clave en plena alta montaña: Wifi público, libre y gratuito en sectores estratégicos del corredor que une San Juan con Chile. El servicio, impulsado por el Gobierno provincial, ya está operativo y busca facilitar la comunicación de turistas, transportistas y personal que transita por la zona.

La conexión se encuentra disponible en Guardia Vieja y en la Aduana, dos puntos neurálgicos del paso. Según informaron desde San Juan Innova, el acceso es simple: basta con activar el Wifi del celular, buscar la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y conectarse. No requiere contraseña ni pasos adicionales, algo clave en un entorno donde la señal suele ser limitada.

Mejoras en seguridad

image

Pero la conectividad no es la única novedad en Agua Negra. En paralelo, la provincia avanza con un plan de refuerzo tecnológico y de seguridad que incluye la instalación de cuatro tótems de emergencia a lo largo del paso internacional. Se trata de dispositivos de última generación que permitirán a los viajeros pedir ayuda de forma inmediata ante cualquier situación crítica.

Cada tótem contará con botón de emergencia, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e Internet satelital, y funcionará de manera autónoma gracias a paneles solares y baterías. Además, fueron diseñados para resistir las duras condiciones de la alta montaña, como bajas temperaturas y fuertes vientos. Dos de estos equipos incorporarán también lectores de patentes, lo que sumará una herramienta extra para las tareas de control.

Las acciones se desarrollan de manera conjunta entre San Juan Innova (Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda), el Ministerio de Minería y Vialidad Nacional, y forman parte de una estrategia integral que combina servicios ya en funcionamiento con nuevas obras en ejecución.

El objetivo es claro: mejorar la conectividad, la seguridad y la asistencia en uno de los pasos internacionales más importantes —y desafiantes— del territorio sanjuanino, especialmente en temporada alta de tránsito turístico.

