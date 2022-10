Tat, el japonés 'más copado': su gusto por la cerveza, sus ganas de vivir en San Juan y una tonada que ya se le pegó

Sin título.jpg

"Me gustaría vivir acá porque me encantó. El aire está limpio y si bien Japón es muy caluroso, el clima de acá es muy seco. Pero me gusta, al igual que la comida y la gente que es bastante amable". remarcó el deportista japonés, acompañado de Melina Manrique, la traductora sanjuanina de la Selección.

En cuando al Circuito Villicum, donde entrenaron y están llevando a cabo la competencia, 'Tat', confió que 'le gustó la pista por el tema de los badenes y las subidas, y todo lo que tiene que ver con las gráficas y los colores'.

Desde que se encuentran instalados en el Hotel de Santa Lucía, Tatsuya confirmó que la mejor comida que probó fueron las empanadas de atún: "La más rica". Y en cuanto a la bebida -si bien toman agua en cantidad-, les gusta mucho la soda, que incluso antes de aprender a mencionarla para pedir una en el comedor del hotel, 'Tat' las mencionaba al decir "con gas". Hasta que finalmente y después de varias prácticas, pudo solicitarla correctamente, recordó entre risas.

Esperando que iniciara la competencia y haciendo un tour por la provincia, el experimentado deportista japonés dijo haber 'encontrado una debilidad': la cerveza. "He probado las de San Juan y me han gustado mucho, las artesanales también", pero continuando con lo que señalaba el coach, Takashi Nishikawa, admitió que hay una preferida, la Quilmes.

Antes de terminar la nota, Tatsuya le dijo a Tiempo que antes de irse a su país le gustaría aprender a decir algunas palabras características de nuestra tierra. Entre ellas, la tan mencionada 'niño', pero con muchas 'iiiii..'. Sin vergüenza a nada y 'chispita', el deportista japonés se animó a cerrar el video con un 'niño' bien nuestro.

