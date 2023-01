¿Tuviste problema con Mercado Pago?: esto es lo que pasó

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, sufrió una caída a nivel global durante la mañana de este lunes . Usuarios reportan en redes sociales que no pueden ingresar a ninguna de las dos aplicaciones y tampoco a la página web.

Lunes todo 'OK'

Lunes todo 'OK' Atención viajeros: el Paso de Agua Negra, habilitado

"Oh no, algo anduvo mal. Ya estamos trabajando para solucionarlo", es el mensaje que se muestra a la hora de intentar registrarse a la cuenta. Por ahora, no hubo una comunicación oficial de parte de la empresa sobre el problema.